Detenido tras atacar con una ametralladora una farmacia en San Fernando

“Mira lo que tenemos en la puerta” con esta frase una de las dependientas avisaba a su compañera de que no iban a tener un turno tranquilo. “¡Ay! Este nos viene a robar”, anticipaba.

Eran las seis y cuarto de la tarde cuando un individuo con una pinta más que sospechosa se presentó tras la entrada de cristal de la farmacia, ubicada en la avenida Manuel de Falla de San Fernando en Cádiz. El temor no era infundado. El hombre iba vestido de negro, con una capucha y un pasamontaña que sólo le dejaba los ojos y un mechón de pelo al descubierto.

La mala suerte

Podría haberse quedado en un susto porque el establecimiento cuenta con un sistema de apertura de puerta que se acciona desde el mostrador para controlar el acceso. Pero la mala suerte quiso que una de las clientas dentro del local se acercase demasiado al sensor que permite la salida de forma automática. Por lo tanto, la puerta se abrió de par en par ante el sospechoso dándole vía libre.

El atracador sacó un arma de una bolsa de rafia de supermercado. “Era un arma larga, pero no era una escopeta de caza, había que sujetarla con las dos manos” describe Lourdes, una de las víctimas, a Antena 3 Noticias. Lo que hace pensar que era una especie de ametralladora.

Las clientas presentes, dos mujeres y una adolescente, huyeron aterrorizadas, “salvo mi clienta, yo estaba atendiendo a una mujer mayor, y ella solo se sentó” describe la trabajadora.

El delincuente estaba “muy nervioso”, detalla Lourdes. “Yo me tiré al suelo detrás del mostrador, pero mi compañera se quedó de pie”. El asaltante gritaba y exigía que le pusiera el dinero de la caja registradora en la bolsa, “él no podía sujetar el arma y coger el dinero a la vez” explica. “Al final me levanté para ayudar a mi compañera”.

Los daños materiales

En su huida el ladrón rompió la puerta de cristal del comercio. “No sé ni como ocurrió, no nos dimos cuenta de cómo la rompió” reconoce Lourdes.

Por suerte, ni la clientela, ni Lourdes, ni su compañera de trabajo, Virginia, sufrieron daños, salvo la enorme tensión a la que se vieron sometidas.

Tras estos hechos, la Policía Nacional no tardó en localizar al asaltante, que había escapado del lugar en bicicleta, y procedió a su detención. Según ha podido saber Antena3 Noticias, la investigación continúa abierta para determinar si el arma con la que perpetró el atraco era real o simulada.

