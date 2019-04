Detenida una banda de albaneses especializada en robar en urbanizaciones de lujo

Agazapado en su ventana, un vecino consigue grabar con su móvil la huida de los ladrones. Rápidamente y en silencio total huyen del chalet que acaban de desvalijar. Entraron en la casa mientras los propietarios veían la televisión. No terminan de entender cómo no se percataron de lo que estaba ocurriendo en su vivienda: "Fueron arriba a la primera planta. Abrieron todos los armarios. Han hecho tranquilamente lo que tenían que hacer, y nosotros no nos hemos enterado nada".

Esta banda de asaltantes actuaba de noche. Aunque horas antes vigilaban y controlaban la zona en busca de sus objetivos, siempre en urbanizaciones de lujo. Venían a España exclusivamente a robar, en menos de un mes cometieron 50 asaltos.

La Guardia Civil les considera como muy violentos y peligrosos. Ha detenido a cinco miembros de este clan albanés, y ha logrado recuperar centenares de artículos de joyería, móviles, relojes y dinero en efectivo. Todos están ya en prisión.