Desmantelada una red de trata en dos pisos de Madrid: obligaban hasta a 160 mujeres a prostituirse, sin descanso ni para menstruar

Forzadas a tener sexo las 24 horas durante los siete días de la semana: esta es la pesadilla que han estado viviendo hasta 160 mujeres en Madrid, que no tenían descanso ni para menstruar. Llegaban a pasar hasta 200 clientes de perfiles muy variados en un solo día, y ellas no podían rechazar ninguna petición por descabellada que fuera. De lo contrario, no cobrarían ninguno de los días acumulados.

15 personas detenidas

La investigación comenzó en marzo del año pasado, pero ha sido ahora cuando la Policía Nacional ha conseguido desmantelar esta red de trata de mujeres, que ha culminado con la detención de 15 personas: 14 mujeres de nacionalidad colombiana y un hombre de origen rumano, según fuentes policiales citadas por Europapress.

Los pisos francos se encontraban en Madrid, uno en el centro y otro en Usera, y solo constan tres víctimas liberadas de las 160 chicas que se estima que sufrían esta situación de explotación sexual. Tenían que aceptar cualquier tipo de servicio, sin pausa y durante mínimo 21 días para poder salir: “Las trabajadoras no controlaban los servicios que se les encomendaban, quedando a disposición del cliente y de las encargadas, que en numerosas ocasiones ni siquiera les pagaban”, señalaban en un comunicado fuentes de la Jefatura de Policía de Madrid.

Importantes cantidades de droga y armas

Durante la operación policial se realizaron tres registros en los domicilios, donde incautaron grandes cantidades de droga e incluso armas: "se han intervenido diez armas cortas, cuatro cargadores, más de 850 cartuchos de munición, dinero en efectivo y 120 plantas de cannabis." Pero no se queda ahí, también hallaron equipos informáticos, 200 gramos más de marihuana y 50 gramos de "cocaína rosa".

En el comunicado, la Jefatura de Policía también confirmaba que no había menores de edad entre las víctimas ni entre las detenidas. Los centenares de clientes que acudían a los pisos francos no podrían ser imputados, salvo que se demostrase la compraventa o consumo de estupefacientes, o que el sexo hubiera sido en vía pública.

El martirio de las víctimas

Las encargadas realizaban controles de entrada y salida a las trabajadoras, que muchas veces tenían que compartir el mismo espacio mientras mantenían las relaciones sexuales forzadas debido al alto número de clientes. En ambos pisos tenían cámaras de seguridad instaladas para vigilarlas, incluso en las zonas destinadas supuestamente para el descanso. Además, se les obligaba a firmar un contrato de arrendamiento del piso, el cual era falso, pero libraba de represalias a los miembros de la red de trata en caso de una inspección policial. De este modo, podrían decir que eran inquilinas y que vivían allí.

Las personas detenidas ya se encuentran a disposición judicial, y han sido acusadas de pertenencia a organización criminal, y de delitos de prostitución, contra la salud pública y blanqueo de capitales. Tres de ellas han entrado en prisión provisional, a la espera de que se conozcan más detalles sobre los niveles a los que ha llegado el sufrimiento de las víctimas de esta trama de explotación sexual.

