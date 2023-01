El desgarrador audio de un hijo secuestrado en México a su madre: "Me están torturando, me van a matar"

La Guardia Civil y la policía mexicana han conseguido liberar a tres nicaragüenses que llevaban casi dos meses secuestrados en México por una banda criminal. Fueron los propios secuestradores los que contactaron con la madre de uno de ellos.

La mujer, que reside en España, acudió de inmediato a la policía mientras su hijo y su pareja eran torturados en México por los secuestradores. Durante los 53 días que estuvieron secuestradas esas 3 personas, la madre y el hijo secuestrado se intercambiaron varios audios.

"¿Qué pasó con el dinero? Me van a matar..."

"Me está torturando ¿Qué pasó con el dinero? Me van a matar. Por favor mamá, que no quiero morir. Lo estoy pasando mal", decía el hijo a su madre en uno de los audios que envió desde México, a lo que esta contestó: "estoy pidiendo dinero a la gente a ver quién me puede echar un mano", le contestó.

Los tres nicaragüenses secuestrados dejaron España para buscar una mejor vida en Estados Unidos pero a la hora de cruzar la frontera con México pidieron ayuda a los conocidos 'coyotes', un grupo de personas que ayudan a pasar la frontera a cambio de dinero. La peor parte para los nacidos en Nicaragua es que además de no hacer eso les secuestraron y además extorsionaron a su familia durante casi dos meses.

La madre envió 19.000 euros pero no fue suficiente

Los secuestradores, que pertenecían al "Cartel nuevo de Juárez", extorsionaron a la madre de uno de ellos pidiéndole dinero y si no torturarían a su hijo. La mujer les envió 19.000 euros pero no fue suficiente para los secuestradores, que siguieron pidiéndole más dinero, ahí fue cuando la mujer acudió a las fuerzas del orden en España.

Más tarde, Guardia Civil y policía mexicana consiguieron dar con los secuestrados, que fueron liberados a principios del pasado mes en perfectas condiciones.