La desesperación de Antonio Jesús, propietario de Teo el loro: "Le estamos buscando a contrarreloj porque tememos por su vida"

El pasado domingo, como cada noche, Antonio Jesús dejó a Teo en la terraza de su casa en Terreros (Almería), dentro de su jaula y tapado con mantas que dan calor y cobijo a este loro que lleva con la familia 16 años. "Cuando nos levantamos, fuimos a darle los buenos días y Teo ya no estaba. La jaula aparecía abierta y las mantas por el suelo. Nos lo han robado", asegura su propietario.

Antonio Jesús ya ha presentado denuncia en la comisaría de la Guardia Civil de Pulpí (Almería) y los efectivos de la zona están buscando: "Pero yo soy consciente de que no se va a buscar igual a una persona que a un loro. Pero te aseguro que para nosotros Teo es un miembro más de la familia. Mi hija está fatal desde que no está con nosotros. Hoy no ha ido al colegio porque está muy triste, ni siquiera quiere comer y llora todo el rato".

Cuando nació su hija, Teo ya estaba en la familia: "Mi hija va a cumplir ahora 8 años y ella no sabe lo que es vivir sin el loro. Él nos llama a todos por el nombre, nos avisa cuando tiene sed y cuando tiene hambre nos dice: comida para Teo", recuerda Antonio Jesús.

Batidas vecinales para dar con el loro

Los amigos, vecinos y familiares están organizando batidas por la localidad y atentos a cualquier sonido que pueda estar relacionado con Teo. "Estamos buscando a contrarreloj porque los loros son animales muy sensibles. Se adaptan a un hábitat y les cuesta mucho sobrevivir en otras condiciones. Conozco a otros loros que han cogido depresión cuando los familiares se han ido un tiempo de vacaciones. Tememos por su vida porque si estos animales cogen depresión, se arrancan las plumas y mueren. Por eso es tan urgente encontrarlo pronto", concluye.