Denuncian el uso de cuatro vehículos de Bomberos en Vélez para una boda

Una bomba urbana ligera, una autoescala, una nodriza cisterna y una pick-up participaron en la boda de uno de sus compañeros celebrada en el parque acuático Aquavelis, en Vélez-Málaga. En principio, estaba autorizado el uso de un único transporte para realizar un desplazamiento de 500 metros. Sin embargo, el delegado de Unión Sindical Obrera (USO), Julián Moreno, ha denunciado que en realidad fueron cuatro los utilizados y que además se recorrió una distancia total de 60 kilómetros. Algo que al parecer molestó a varios compañeros de este parque de bomberos.

Asimismo, el delegado advierte de la recogida y el traslado de varios familiares del novio en Málaga capital por parte de unos compañeros fuera de servicio, también la intervención de varios efectivos que trabajaban ese día y, posteriormente, estos vehículos fueron supuestamente exhibidos en el aparcamiento del establecimiento donde se celebraba el enlace, algo que se desmiente desde el cuerpo.

Moreno, ha criticado este comportamiento y por ese motivo, ha trasladado la queja a la Fiscalía ante un posible caso de malversación. De esta forma, pone de manifiesto el riesgo de utilizar estos equipos de emergencia para fines privados y que esto mismo podría ralentizar la respuesta de los agentes ante una emergencia en la zona. Cabe destacar que el B22, es uno de los primeros vehículos que salen antes una emergencia y por lo tanto se consideró desafortunada esta elección.

Por su parte, el director técnico del Consorcio Provincial de Bombero (CPB), Manuel Marmolejo, ha declarado a Antena 3 Noticias que los agentes en servicio que se acercaron al evento estaban totalmente equipados para salir de inmediato desde allí en caso de que hubiese alguna emergencia.

Marmolejo afirma también que se trató de un acto de homenaje rutinario, de unos diez minutos de duración y que esto en ningún momento perjudicó a su labor y que no hubo ninguna emergencia en esa fecha.

En esta misma línea, la diputación de Málaga que autorizó este desplazamiento ha asegurado que se trata de algo "común" entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y que además, se trataba de una "boda con circunstancias familiares especiales" y por ende, se aprobó este uso de la imagen corporativa para "homenajear" a un profesional "que se siente orgulloso de ser bombero".

No obstante, ahora el director técnico, Francisco Soriano, está investigando este uso no autorizado de los otros tres vehículos, así como la recogida de los familiares en Málaga, algo que desde el cuerpo de bomberos no han desmentido.