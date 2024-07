Denuncian la reiterada rotura de una tubería en Carmona que les deja sin agua: "Vivimos sobre una bomba"

Desesperados están los vecinos de la localidad sevillana de Carmona. Llevan varios años sufriendo cortes de agua debido al reventón de una tubería. Una tubería de grandes dimensiones que ya es la tercera vez que se rompe. La última, lo comunicaba la empresa Aguas del Huesna el pasado 26 julio: "Una avería en la red principal de transporte de alta presión a la altura de la Urbanización Los Jinetes interrumpirá el suministro de agua potable en Carmona".

Aunque la empresa que gestiona el agua trabaja para solucionar el problema y pide disculpas por las molestias, los vecinos no pueden más debido a las consecuencias que les ocasiona estos incidentes. A parte de quedarse sin agua, la rotura ha provocado que se inunden viviendas y se anegue la carretera.

La pesadilla para cientos de familias no termina aquí. Unos días antes, a más de 40 grados, en plena ola de calor, sufrieron también una avería en el suministro eléctrico teniendo la compañía que instalar generadores hasta que se restableció la luz.

La tubería que trae de cabeza a estos vecinos tiene más de 25 años y pasa por debajo de sus casas. Desde agosto de 2022 ha estallado en tres ocasiones de ahí que desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la empresa del agua no más arreglos, sino su sustitución por una nueva y que se coloque lejos de la urbanización. Es lo que piden afectados como Cristina Ramírez: "Tenemos agua porque de nuevo han vuelto a parchear la tubería, pero sabemos que va a volver a reventar". Por eso, desde el consistorio carmonense nos dicen que se ha convocado un pleno extraordinario para buscar una solución definitiva al serio problema que padecen desde hace años estos vecinos.

"No sabemos a quién le va a estallar"

Félix Manota es otro de los 300 vecinos de Los Jinetes afectados por los cortes de agua o por la falta continuamente de presión en el grifo. Aún recuerda la segunda rotura de la tubería: "Nos pilló de madrugada la riada, me reventó la piscina, mi coche lo destrozó, se ahogaron animales, gallinas". Ahora, cada vez que escucha una ruido "no sabemos a quién le va a estallar, vivimos sobre una bomba y así no se puede vivir con esta intranquilidad", señala.

La situación manifiestan los afectados es caótica: "He estado tres días sin agua, pero lo peor no es eso", manifiesta Cristina. "En septiembre volverán a pasar por la carretera tres autobuses escolares, si revienta la tubería, estampa a los vehículos, no se puede mirar a otro lado", expresa. De ahí que los afectados hayan creado una plataforma para "denunciar al que haya que denunciar", añade.

En principio la voluntad de todas las partes, señala Juan Ávila, alcalde de Carmona, es realizar una inversión en la red de transporte de alta presión para evitar así que lo vecinos de Los Jinetes se queden sin agua o en el peor de los casos vuelva a explotar la tubería y haya que lamentar una desgracia mayor.

