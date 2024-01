Denuncian la desaparición de un niño de 14 años en Vigo

Alerta en Vigo después de la desaparición de Iker Silva Crespo, un niño de 14 años de edad desaparecido en la ciudad gallega el pasado martes 16 de enero. Fue su familia la que denunció la desaparición del adolescente después de que este no acudiera a clase el pasado martes.

La madre del pequeño declaró al Faro de Vigo que cree que su hijo se marchó con una joven de 18 años, una relación que nunca le gustó y teme que este durmiendo en la calle, en una casa o en alguna nave abandonada.

"El martes fue al instituto, sé que a segunda hora fue a clase, pero cuando salió del centro escolar ya no regresó a casa; llamé a la Policía, le expliqué la situación y me dijeron que esperara al día siguiente por si volvía a casa, pero al no hacerlo ya fui a presentar la denuncia", explica la madre de Iker al Faro de Vigo.

SOS Desaparecidos informa que se trata de un menor de 1,65 metros de altura, de complexión delgada y de pelo castaño. El día que desapareció llevaba vestido un pantalón vaquero roto, una chaqueta negra con un dibujo blanco en la espalda y unas zapatillas blancas con rayas negras.

Se ha solicitado la colaboración ciudadana por si alguien conoce el paradero del pequeño o tiene alguna pista sobre Iker.n Hay dos números de teléfono habilitados para esta cuestión: 649 952 957 ó 644 712 806. También está disponible el correo electrónico 'info@sosdesaparecidos.es'.