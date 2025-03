Denuncian la agresión sexual a un menor de 16 años por cuatro compañeros de instituto en Almendralejo, Badajoz

La familia de un alumno menor de edad ha denunciado la agresión sexual sufrida por su hijo por parte de otros alumnos, también menores de edad. Los hechos han sucedido en un instituto de Almendralejo, Badajoz, según ha informado la Policía Nacional.

La Asociación Contra el Acoso Escolar de Cáceres (ACOES), Maribel Mendoza, ha explicado que la "agresión física y sexual" ha sido a un joven de 16 años por parte de cuatro compañeros del centro. Los hechos habrían ocurrido, según ha podido saber 'Efe', entre el 17 y el 27 de marzo.

"Lo que sí puedo decir es que ha sido una agresión brutal, no te puedes imaginar", han señalado la presidenta de ACOES. Asimismo, ha indicado que se darán a conocer más detalles. "El niño todavía va hablando y sacando cosas de lo que se va acordando. Esto no va a ser un linchamiento al instituto ni a los profesores, pero es una denuncia que se tiene que hacer visible porque si no, no se van a poner soluciones ni tomar medidas", ha afirmado.

Los alumnos del instituto de Almendralejo que podrían estar implicados "tienen suspendido cautelarmente el derecho de asistencia al centro, mientras se resuelven los procedimientos disciplinarios", según informa la Consejería de Educación.

Máxima preocupación

La Junta de Extremadura ha expresado su "máxima preocupación" y asegura que la dirección del centro educativo está al tanto de los hechos y ha procedido a recabar la información. El equipo directivo contactó con las familias de los presuntos agresores y con Inspección Educativa para informar de lo sucedido. Se ha abierto el protocolo previsto para este tipo de casos.

Agresión a un menor con parálisis cerebral

Cuatro menores golpean, amenazan, intimidan y se ríen de Antonio, un alumno de 16 años con parálisis cerebral y en silla de ruedas. Están solos en una clase. Las imágenes que fueron difundidas por internet llegaron hasta la madre del menor discapacitado que contactó con el centro escolar para que tomaran medidas contra los cuatro agresores de 16 y 17 años. "Vi los vídeos en su móvil, mi hijo los estaba viendo. Algo escuché que no me gustó y le pedí que me dejara el móvil y vimos lo que había. Mi reacción fue llorar y meterme en la cama".

Carmen, nombre ficticio de la madre del menor, denunció en la Fiscalía de Menores lo sucedido y carga contra los protocolos antiacoso de Educación. Los cuatro estudiantes podrían tener que cambiar de centro como sanción más grave dentro del procedimiento administrativo, que está suspendido mientras se instruye otro judicial.

