Denuncia en redes sociales que la policía de Torre del Mar pidió identificación a su pareja por ser negro

Celia y su pareja, Macario, estaban paseando por el Paseo Marítimo de Torre del Mar (Vélez-Málaga) el día de Nochevieja, cuando uno de sus hijos les pidió jugar en un parque infantil cercano. Macario quedó al cargo de los niños cuando la Policía Local de Vélez Málaga hizo aparición en la zona para dispersar varios puntos de venta de artículos ilegales, más conocidos como 'top manta'.

En ese momento, el grupo de senegaleses que estaban vendiendo en la zona comenzaron a correr, sin que llegara a producirse ninguna detención. Sin embargo, los agentes decidieron pedirle identificación a Macario. “Al policía le entró un chip, se acercó a Macario y le dijo: ¡Oye tú, fuera de aquí! Y Macario le dijo que cómo se iba a ir que estaba con sus hijos. ¡Pues dame la documentación! ¡Identifícate! Sin saber el motivo”, relata Celia, su mujer, en un vídeo en redes sociales que ya cuenta con más de 1,2 millones de visualizaciones.

“Cuando llegué pregunté qué pasaba y le dije: ¿Por qué lo vas a identificar? ¿Porque es negro?, de lo contrario, por qué no me la pides a mí también. ¿Me vas a decir que esto no es racismo?”. Así de contundente se muestra Celia durante el relato de los hechos, aunque asegura que es la primera vez que les ocurre algo así.

Macario es una persona bastante conocida en Torre del Mar ya que trabaja en la limpieza municipal y es bailarín y monitor de clases de bailes latinos. Llegó en cayuco a España en 2006 y se instaló en la zona de Axarquía malagueña donde conoció a Celia, una malagueña con la que tiene dos hijos. “Estoy seguro de que, si los policías hubieran estado más calmados, sabrían que yo no formaba parte de lo que estaba pasando”, relata el joven.

Finalmente, la pareja reconoce que los agentes acabaron devolviéndole la documentación a Macario y que todo ha quedado en una “desafortunada anécdota” con la que Celia y su pareja han querido reflexionar en las redes sociales sobre determinadas acciones racistas.

La policía local niega motivos racistas

Por su parte, la Policía Local de Vélez Málaga tiene otra versión de los hechos completamente distinta y niega que se le haya identificado por motivos racistas. Los agentes recibieron el aviso de que había venta ambulante ilegal en el Paseo Marítimo de Torre del Mar (Vélez Málaga) y se desplazan hasta el lugar. Al llegar, uno de los vendedores da aviso y se marcha, dejando en la zona algunos de los artículos que estaban a la venta.

Según la versión de los agentes, Macario comenzó a recriminarles la actuación, entremetiéndose e interponiéndose entre los productos. En ese momento, se le pide identificación y se niega, alegando “motivos racistas” y procediendo a sacar el móvil para grabarlos. Se le informa de la razón real por la que se le pide identificación y finalmente lo hace sin que se hayan levantado actas de infracción.