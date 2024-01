La denuncia de Andrés, el bombero que tuvo que llevar a su bebé al trabajo por no poder conciliar: "Mi familia está por encima de todo"

La falta de conciliación es el primer virus que tienen que combatir los padres de hoy en día cuando se acaba la baja de maternidad o paternidad. Sin embargo, más que como una enfermedad se afronta como una rabieta y de ahí las pocas soluciones que se brindan a las familias. Martín tiene tan solo 5 meses de vida y ya ha tenido su primera experiencia de trabajo, durante 15 minutos fue bombero.

Andrés Bretón es un bombero riojano que trabaja en el parque de Arnedo y desesperado por no poder compatibilizar sus horarios con el cuidado de su bebé ha tenido que tomar una decisión desesperada: llevarse al niño al trabajo. Andrés tiene concedido un permiso de lactancia ya que su pareja se ha incorporado ya al trabajo.

"Estaba en turno de noche, mi jornada constaba de 00:00 a 08:00 horas, pero tenía concedido el permiso de lactancia que me permitía salir una hora antes. Cual fue mi sorpresa que del miércoles al jueves a la 01:00 de la mañana me notificaron que el viernes tenía que prolongar la jornada de 8:00 a 16:00 horas. El problema radicaba que yo de 07:00 a 08:00 de la mañana tenía mi permiso. Se lo comuniqué a la gerencia del CEIS Rioja y me dijo que por necesidades del servicio tenía que cubrirlo. hasta 6 veces le dije que no tenía alternativa porque toda la familia estaba trabajando y si me obligaba a hacer una resolución la iba a cumplir pero que acudiría con el niño porque mi niño es lo primero y la familia es sagrada", explica Bretón.

Y así fue, Andrés apareció con Martín en su carrito en el parque de bomberos. "Mis compañeros me han apoyado de una manera impresionante y Martín, mi chiquillo, ha sido el bombero más joven de la historia, estuvo 15 minutos de servicio" y añade: "Apunta maneras".

La denuncia de este padre pasa porque no se están respetando los horarios ni la organización del trabajo que se le concedió. "Al final esto es una consecuencia de un problema que tenemos en el servicio con la actual dirección. Firmamos el año pasado un acuerdo con el anterior Gobierno que recogía unas mejoras. Al haber un cambio de Gobierno y al entrar la actual dirección este acuerdo lo tiraron por los suelos y estamos sufriendo una falta de personal terrible".

Andrés confía en que esta situación tan "extrema" no se repita porque "no ha sido plato de buen gusto", "me han puesto entre la espada y la pared. me han hecho decidir entre mi familia y mi trabajo y mi familia está por encima de todo" sentencia.