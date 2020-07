La demanda de test de coronavirus se dispara con las vacaciones: "Si nos hubiera salido positivo, no iríamos de vacaciones"

Genaro va a ir con su familia a visitar a sus suegros a Galicia y ha optado porque toda la familia se haga los test de detección de coronavirus.

"Los suegros son mayores y creemos que es lo más seguro", explica Genaro.

Desde una clínica de Madrid explican que hacen más de 200 test al día.

"Cuanto más cerca de la fecha de la salida de vacaciones se lo hagan mejor", explica Esther López, técnico de laboratorio.

Hay varios tipos de test. La denominada PCR detecta si somos portadores del coronavirus en ese mismo momento y cuesta entre 130 y 150 euros. Se supone que es la más fiable.

"Sirve para saber si en ese momento estás infectado o no, pero esto no quiere decir que esa persona no se pueda contagiar mañana o pasado", asegura Francisco García Gómez, Jefe del servicio de laboratorio de la clínica CENTRO.

Los test serológicos cuestan entre 45 y 70 euros y sirven para medir los anticuerpos en sangre.

"Qué grado inmunidad tiene", indica Francisco García Gómez.

Ninguno de los test es 100% efectivo, por lo que los expertos nos recomiendan mantener todas las distancias de seguridad frente al coronavirus.