Defensa retira temporalmente el permiso de vuelo al A400M porque "no se puede descartar ninguna hipótesis"

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha informado este martes de que su departamento ha retirado temporalmente el permiso de vuelo a las unidades del avión Airbus A400M que se encuentran en fase de producción porque "no se puede descartar ninguna hipótesis" acerca de las causas del accidente de uno de estos aparatos el pasado sábado en Sevilla y que se saldó con la muerte de cuatro personas.

En declaraciones a Onda Cero, Morenés ha dicho que, hasta saber qué ha pasado, es "prudente" que los aviones que salgan de producción no vuelen. "No es que sepamos ya algo, sino que, como algo ha pasado, tenemos que tomar todas las precauciones. Hay que investigarlo y cualquier conclusión que no responda a la verdad objetiva puede llevar a tomar decisiones erróneas", ha explicado.

Sobre las posibles causas del siniestro, que también ha provocado heridas graves a dos de los ocupantes del A400M, el ministro ha señalado que no se atreve a "prejuzgar qué pasó", si bien ha comentado que "parece ser que el piloto hizo una maniobra para tratar de evitar males mayores, lo cual le honra personalmente muchísimo y algo puede decirnos de lo que ha podido pasar".

A la pregunta de si le parece exagerada la decisión de Reino Unido y Alemania de suspender el uso de las unidades de A400M que ya les han sido entregadas, el ministro ha asegurado que le parece "muy respetable" y "plausible". "Cada uno tiene una manera de entender el problema. Cada uno adopta sus medidas en función de su criterio y me parece muy respetable", ha insistido.

Eso sí, Morenés ha dejado claro tanto la importancia de "exigir el máximo rigor en la investigación" como también de no dejar de apoyar "una industria que ha demostrado una enorme capacidad tecnológica y que es el motor de lo que queremos que sea la industria europea, tanto en sus capacidades militares como en la proyección política de Europa".