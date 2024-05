Declaran culpable de asesinato y agresión sexual al hombre que mató a su mujer en Almonacid (Toledo)

Culpable de los delitos de asesinato y agresión sexual. Este ha sido el veredicto del jurado de popular encargado de juzgar al hombre acusado de matar a su mujer en Almonacid (Toledo) en abril de 2022.

Las deliberaciones del jurado popular de nueve miembros (cinco hombres y cuatro mujeres) comenzaban sobre las 11:00 horas de este viernes y se han alargado hasta las 19:00 horas.

Finalmente, el veredicto, que se ha leído esta tarde en audiencia pública, ha encontrado al procesado culpable de un delito de asesinato, por unanimidad, así como de un delito de agresión sexual, en este caso por siete de sus nueve integrantes.

Declaración del acusado

Para la declaración de culpabilidad del asesinato, el jurado se ha sustentado en la propia declaración del acusado, "que admitió que fue él el autor de la asfixia mecánica", confirmada posteriormente por los médicos forenses como causa de la muerte.

"Se viene contra mí a quererme atacar y yo lo que hice fue cogerla así del cuello y no sé, pasó algo en segundos. Cuando la tenía ahí le dije, ahora dime lo que me has dicho y ya no respiraba", expresó el procesado durante la primera sesión del juicio.

Asimismo, el jurado ha considerado por unanimidad que concurre la circunstancia de alevosía, ya que el acusado llevó a su mujer a un paraje apartado, en el que no pudo pedir auxilio, y allí la asesinó y simuló después que su muerte se debió a un atropello.

Respecto a la petición de indulto, en caso de declararse al acusado culpable, el jurado cree que "no es merecedor" de beneficios de suspensión de la pena, debido a la "gravedad" de los hechos.

La Fiscalía pide prisión permanente revisable

El juicio se ha dado por concluido después de cinco jornadas, al cierre del cual la Fiscalía ha reiterado lo pedido en su escrito de acusación, donde solicita pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato. La acusación popular se ha adherido a lo solicitado por el Ministerio Fiscal.

Por su lado, la defensa, que solicitó homicidio doloso en sus conclusiones finales, no se ha pronunciado. También se ha opuesto a la responsabilidad civil solicitada.

