Cuatro estudiantes catalanes fabrican sillas de rueda con tubos de pvc para niños de Uganda

Armand, Carlota, Pau y Patricia son cuatro estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su solidaridad ha llegado hasta Uganda, África, concretamente al pueblo de Tororo.

Este grupo de jóvenes han fabricado sillas de ruedas con tubos de PVC para los niños con discapacidad del hospital de esa localidad. Construirlas es, además de fácil, de bajo coste. Un proyecto muy necesario que nace de la mano de estos estudiantes de tan solo 21 años. El proyecto nació como un trabajo fin de bachillerato de Carlota en el año 2020, que se convirtió en realidad.

Gracias a una campaña solidaria, la joven consiguió 6.000 euros para poder construirlas. Con este dinero, llegó a construir 400 sillas de madera. Años después, ya en la universidad, un profesor tenía un proyecto con el que construir sillas de ruedas a un bajo coste, 70 euros cada una y de un material más económico, PVC, el derivado del plástico más versátil. Fue entonces cuando el grupo se unió para construirlas juntos. Por el momento, han ayudado a decenas de niños y quieren seguir haciéndolo muchos años más.

Enseñan a los niños cómo construirlas

Este grupo de jóvenes ya había viajado a Uganda con la misma misión, construir sillas de ruedas. Anteriormente las habían fabricado con madera, con el diseño de Carlota. Pero utilizar el PVC les ha puesto las cosas más fáciles. Además, no solo se encargan de hacer la maqueta y probarlas, si no que también enseñan a los niños cómo construirlas de una manera fácil y didáctica. Las sillas son muy fáciles de montar y cada una está personalizada con las medidas de cada niño. Para que no sea complicado, los planos tienen colores por cada pieza y también para diferenciar cada medida. Otros puntos a favor de este material, es que es reciclable, barato y fácil de conseguir en el país.

Una iniciativa que además de ayudar a niños, es muy reconfortante para los jóvenes que participan en este proyecto que solo acaba de comenzar.