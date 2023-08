Cuatro años sin culpables en el caso de Maruxaina, donde 85 mujeres fueron grabadas orinando sin consentimiento

"Las muchachas fueron a hacer pis por ahí como tantas veces hacen los hombres", dice una vecina. Sin embargo, lo que no sabían es que lo que les esperaba eran cámaras ocultas en los bajos de los coches que las grabarían miccionando. Dichas grabaciones aparecieron publicadas en páginas pornográficas, "muchas lo pasaron fatal y tuvieron que recibir ayuda psicológica por la vergüenza que sentían, fue muy duro" nos cuenta una joven de la zona.

El juezencargado del caso solicitó a las autoridades estadounidenses las direcciones IP de los ordenadores desde los que se subieron las imágenes. Sin embargo, la respuesta a la comisión rogatoria fue desoladora para las víctimas ya que EEUU aseguró no tener acceso a dichas direcciones. La alegación se basaba en la falta de control de las propias webs sobre esos datos personales, datos claves sin los que es imposible avanzar en la investigación.

Piden que se reitere la petición a Estados Unidos

Ante este panorama, la vía penal se agotará en caso de no dar con los autores en el transcurso del próximo año, lo que condenaría al olvido a las más de 85 víctimas. Por ello, las acusaciones particulares solicitaron al juzgado, el pasado mes de julio, que reitere la petición de investigación. Además, solicitaron que en relación a los videos encontrados a posteriori, en los que se reconocían voces e imágenes parciales, se reitere a la Policía Judicial la necesidad por identificar a dichas personas a la mayor brevedad posible. Aunque, a la espera de que se acepten las diligencias solicitadas, el caso continuará estancado.

"Es una vergüenza que no los hayan encontrado, así es cómo funciona la justicia de nuestro país", aseguraba una mujer de la zona. A este debate se sumaron más opiniones populares entre las que un vecino aseguraba que “aunque no esté bien grabar a alguien sin su consentimiento, ellas también tenían que tener cuidado. Si te desnudas en la calle te tienes que atener a lo que pase o vas a los baños que para eso están”, sentenció. Una opinión poco seguida entre los habitantes de la localidad que en estos cuatro años no han bajado los brazos por las víctimas. "Las apoyamos y seguiremos adelante con ellas, porque las mujeres siempre estamos al pie del cañón" , concluía una mujer asegurando que seguirán en la lucha para que no se archivase el caso hasta encontrar a los culpables.