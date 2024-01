Críticas en la calle a la autobaja de tres días: "Me duele un dedo, no puedo ir a trabajar"

Hay polémica por el regreso de la mascarilla y la hay por la autobaja. Ante la saturación de los centros de Salud, Sanidad estudia la posibilidad de que los propios trabajadores puedan justificar una enfermedad leve sin necesidad de pasar por el ambulatorio. Sería de tres días y similar a la que se instauró durante el covid.

Nos encontramos mal para ir a trabajar para no tan mal para esperar que nos atienda el médico. Según Sanidad, con esta medida vamos a evitar contagiar y colapsar los centros médicos.

Para la Ministra de Sanidad, Mónica García es una medida para que "tu puedas auto justificar una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar y colapsar, todavía, más a nuestros médicos y médicas de atención primaria".

Sería ideal, pero en la calle no convence. Una joven considera que "estaría bien, pero habrá gran parte de la gente que se aproveche de ello". Un hombre señala "cualquier persona puede decir que está malo cuando no está mal". Y otro joven relata que alguno diría: "me duele un dedo no puedo ir".

La medida ha sido criticada en la calle y por la oposición

Críticas no le han faltado. Para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid la decisión es para "llamar la atención con medidas para demostrar quien manda y quien está". El presidente de Murcia, Fernando López Miras, no le ve claro. "No podemos auto darnos de baja por que así lo entiende o así lo crea", considera.

Medida efectiva, en Alemania, Portugal, Suecia o Reino Unidos. La ministra de Sanidad recalca que "funciona y es eficaz para quitar la atención el colapsó en la atención primaria".

Si se aprueba la decisión, la picaresca, puede ser protagonista. Una chica considera que "si te apetece estar en casa dices que estas malo y ya esta". Misma opinión para otro joven, que señala que "esto se puede prestar para muchos engaños y timos".

Lo importante es que todos seamos responsables.