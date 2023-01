Crea un ascensor para que su mujer y su suegra salgan a la calle

Raúl es un vecino de Ribeira, en La Coruña, que ha ideado un artilugio, gracias a diferentes tutoriales, para facilitar la vida a su familia. "Perdonad, tengo 27 peldaños para llegar y aunque soy el que mejor está de salud de casa, no estoy para tirar cohetes", bromea Raúl. Agarrado a su bastón empieza a mostrarnos el artilugio que está creando para que su suegra y su mujer puedan también bajar a la calle como él.

Su esposa ha quedado sin energía tras varias sesiones de quimioterapia que la están ayudando a superar un cáncer de mama, y la madre de ella, de 89 años, sufrió una caída hace más de dos, y desde entonces no ha vuelto a salir a la calle.

"Lo más cerca que estoy de la calle es a través de esta ventana. Necesito un andador y no puedo bajar las escaleras", nos cuenta la anciana.

Por ello Raúl no quiere perder más tiempo. Fontanero de profesión, tuvo que abandonar su trabajo para cuidar de las dos mujeres de la casa, pero el pasado de manitas no se olvida. "Se me ocurrió buscar una solución para ellas, para que puedan salir a la calle, y después de leer varios tutoriales, estoy consiguiendo crear un ascensor", nos cuenta.

Todavía faltan detalles, pero nos muestra ya cómo lo utiliza para subir la compra. Funciona. Pronto, además de botellas de agua mineral o cartones de leche, servirá también para que dos personas impedidas puedan volver a pisar las aceras de su pueblo.