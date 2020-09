El coronavirus pone en peligro las empresas que organizan actividades extraescolares

El coronavirus también se ha llevado por delante la mayoría de actividades extraescolares de los niños. Algunas no están permitidas y hay muchos padres que no llevan a sus hijos, porque temen que sea un posible foco de contagios.

En peligro las actividades extraescolares

Y las empresas que organizan esas actividades extraescolares están al límite por el coronavirus. Algunos negocios de este tipo dicen que para este nuevo curso solo tienen entre un 20% y un 50% de alumnos matriculados. Advierten que de seguir así tendrán que cerrar.

Pere Pau Carrillo, coordinador de Forquin, lo dice bien claro, "estamos gravemente afectados". Porque a pesar de cumplir con las exigencias de seguridad no dejan de perder alumnos. "Calculamos que va a haber un retraimiento del 70%".

Como ellos, en esta escuela de Judo, dependen de los colegios. El que habla es Ignacio Alcibar, Profesor de judo, "muchos colegios están cancelando todas las actividades extraescolares", de más de 400 alumnos han pasado a tener menos de la mitad.

Algunos, como esta profesora de inglés, dicen que hay miedo. "No sabemos cómo vamos a empezar el curso y eso hace que los padres se lo piensen dos veces a la hora de matricular a sus hijos", y eso hace que los negocios de extraescolares estén al límite.

La que habla es Mercedes Menéndez, profesora de escuela de Música, "He pensado en cerrar, a fecha 31 de agosto dije, si no me queda otra tendré que cerrar", aunque al final ha arriesgado y sigue con su negocio.

A Desiree García la ayudaron sus alumnas a seguir en pie. "Recolectaron dinero para poder pagar los gastos porque hemos tenido que seguir pagando impuestos, hemos tenido que seguir pagando todo y la verdad es que nos emocionó mucho el apoyo recibido".