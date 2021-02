¿Funciona realmente el confinamiento por zonas básicas de salud en Madrid?

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sigue ampliando zonas básicas de salud con diferentes restricciones de movilidad tratando de usar un sistema que aísle el virus.

Este lunes, 71 zonas básicas de salud estaban confinadas y 30 municipios sufrían restricciones de movilidad. Esta situación ha variado mucho desde las fiestas de Navidad ya que en esa época, solamente en había 10 zonas básicas cerradas. Estas limitaciones casi no se han notado en los datos de incidencias. Viillarejo de Salvanés es el único municipio que tenía la incidencia más baja que antes de ser confinado. Por lo que , ¿realmente funciona confinar por zonas básicas?

Este municipio ha mejorado un 60% sus datos desde el día 05 de enero. 1 de cada 3 zonas limitadas ha duplicado su incidencia a lo largo de un mes. Por lo que el resto de las 45 zonas básicas y municipios acumulan ya cuatro semanas de restricciones, con mayor incidencia y sin mejorar en algún aspecto.

En Las Olivas, Aranjuez el 08 de enero fue confinado con 601 casos de incidencia por cada 100.000 personas en 14 días y ha ido subiendo hasta los 1.052 (241% más) a pesar de tener restricciones. El Hoyo del Manzanares un 227% o General Mosardó un 218% más.

Sinn embargo, otras zonas básicas de salud no han sido restringidas. Casarrubuelos, en Griñón ha pasado de 53 casos el día de Reyes a los 820 de esta semana, un 1.500% más con una población de 3.200 habitantes. El Vellón un 1.300% y el municipio de Valdeavero un 1.200%. Con esto se observa que la diferencia entre los municipios o zonas con limitaciones con las que no las tienen no es casi notable.

Desde los datos de incidencias del 12 de enero, el número de casos ha crecido un 947% en zonas y municipios confinados respecto a los que no lo estaban, que ha sido un crecimiento del 1.283%. Dejando la media de la región de los 628 casos en 14 días a los 955 de este martes 02 de febrero.

¿Qué criterios son válidos?

Los datos de esta semana denotan una mínima mejoría en las zonas que llevan ya un mes limitadas respecto a la semana anterior. Si comparamos la incidencia de este martes con la del martes anterior, se aprecia una bajada en 19 de las 45 zonas básicas en un 42%. Pero en las que no lo han estado es de un 41%.

Desde la Comunidad de Madrid, se han cambiado numerosas veces los criterios para confiar o no una zona. Comenzó en 1.000 casos por 100.000 habitantes y descendió a las 400 casos. En pleno repunte en el mes de enero con un 91% de los ciudadanos madrileños por encima de este umbral, y decidieron cambiarlo a otro criterio y decidieron 631 casos.

Tras estos cambios y la evolución observada, comprobamos que son cambios que sigue la consejería de Sanidad de la comunidad para decir qué zonas limitan su movilidad únicamente dentro de su perímetro, excluyendo excepciones.