El gobierno vasco pide perdón por los errores cometidos en la gestión del derrumbe de Zaldibar, en Vizcaya

El lehendakari Iñigo Urkullu ha comparecido, ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, para dar explicaciones por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, en Vizcaya.

12 días después ha reconocido "los errores que hemos podido cometer" en el operativo y ha asegurado que "nos hemos encontrado con una situación excepcional, inusual, extraordinaria, totalmente impredecible".

El lehendakari no ha aclarado por qué no se informó a tiempo de las consecuencias. Ahora no se descarta que el agua pueda estar contaminada