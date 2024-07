Consigue graduarse con 15 matrículas de honor en Derecho tras decenas de operaciones: "Hacía los exámenes en el hospital o en casa"

Ignacio Mira tiene ahora 26 años pero nada más dar sus primeros pasos, sus abuelas le observaron algo raro en su pierna derecha. Sus padres llevaron a este malagueño al traumatólogo que le detectó una dismetría en esa pierna por pseudoartrosis. Se trata de una enfermedad genética, una mutación que provoca que la pierna no produzca células suficientes para desarrollarse al tiempo que lo hace que está sana.

Cuando Ignacio cursaba 1º de la ESO tuvieron que operarle "me pusieron unos tornillos que iban desde el hueso hasta el exterior", nos cuenta. En ese momento Ignacio que tenía doce años no pudo asistir al instituto por recomendación del médico. Aunque todo parecía ir bien "se complicó" señala "infecciones, deformidades óseas y reconstrucciones provocaron que tuviesen que realizarme trasplantes óseos e injertos" nos comenta.

"Hacía los exámenes en el hospital o en casa"

Ignacio fue operado hasta en trece ocasiones, la mayoría de las operaciones se las practicaron en su ciudad aunque también tuvo que ser intervenido en Pamplona. Tanta operación provocó que desde 2011 hasta 2018 el joven tuviera que cursar sus estudios sin ir a clase "hacía los exámenes en el hospital o en casa" pero logró graduarse con un 9,6 en Bachillerato y casi un 10 en selectividad, "me gané el derecho a decidir en que Universidad estudiar y opté hacer Derecho en Granada".

A partir de entonces su enfermedad fue evolucionando de manera favorable, esto unido a su actitud, su esfuerzo y la ayuda de sus profesores, ha permitido que este joven malagueño haya conseguido superar todos las barreras y graduarse con honores en la carrera.

Cambiaría todas las matrículas por tener siempre a mis amigos

Durante todo este proceso "mis padres y mis hermanas han sido mi apoyo incondicional, han tenido que aguantar los malos días y ver como el hospital se convertía en nuestro hogar" manifiesta el recién graduado en Derecho con 15 matrículas de honor. Hacia sus profesores también tiene palabras de agradecimiento "he tenido la suerte de tener unos profesores magníficos, de los que he aprendido mucho". Pero sobre todo se lleva nos manifiesta a un grupo de amigos para toda la vida "sin ellos no hubiese conseguido absolutamente nada, son unos cracks, cambiaría las matrículas por seguir viéndolos siempre" señala emocionado.

A pesar del expediente sobresaliente, Ignacio no ha sido el número uno de su promoción, "ha habido compañeros con mejores notas pero yo lo que he intentado siempre es aprender la parte práctica del derecho, la que sirve para poner a disposición de otros nuestras cualidades" asevera.

Éste ha sido el pasado de Ignacio Miras, un joven malagueño que a pesar de la adversidad se ha superado en la vida "ahora me preparo para mi futuro, no se si para la oposición a judicatura o bien, cerca de la Universidad mediante un doctorado", concluye.

