La advertencia de una madre después de que su hijo empeorara de la varicela por darle ibuprofeno

Una madre británica ha publicado en Facebook lo que le ha ocurrido a su hijo pequeño al pasar la varicela. Aunque ella siempre había escuchado decir que no hay que dar ibuprofeno a alguien con varicela, tras acudir a dos hospitales distintos y muy confusa por las indicaciones que le dieron, el pequeño Tommy lo tomó y empeoró, llegando a tener un hematoma en el vientre. La mujer cuenta su historia para evitar que a otros padres pueda sucederles lo mismo.

"Después de hablar con amigos y familiares la semana pasada, parece que no mucha gente conoce los riesgos del ibuprofeno/nurofeno con la varicela como pensaba comienza el relato de Verity Watts en Facebook, donde explica la información que ella tenía sobre este asunto antes de acudir a ningún hospital, "siempre me dijeron que no se lo diera a un niño con varicela, ya que puede causar serios problemas".

La historia del pequeño Tommy

Tommy empezó con varicela, tras unos días comenzó con síntomas como fiebre alta y mucho sueño, motivo por el que su madre lo llevó al hospital: "el lunes por la noche lo llevé al hospital de Broomfield, quien también confirmó que solo podía tomar paracetamol y nos envió a casa a las 3 a.m. sin otra ayuda ni orientación" explica.

Aunque le sorprendió la indicación de los médicos, adoptó la medida. Al día siguiente, el niño estaba bastante peor: "al día siguiente, estaba mucho peor, no retenía ningún alimento o líquido, la temperatura aún estaba por las nubes y aún tenía mucho sueño... así que me dirigí al general de Colchester para obtener una segunda opinión" relata.

"Un cuento de viejas"

En este hospital la situación fue la siguiente: "cuando llegamos, le expliqué la situación y cómo estaba Tommy, etc., un enfermero me dijo que lo ayudara con la temperatura. Podría tomar ibuprofeno y calpol juntos; cuestioné esto y me dijo que era un "cuento de viejas" y que no deberías. No creo todo lo que ves en Google... también dijo "en todo su tiempo trabajando en un hospital nunca ha visto al ibuprofeno reaccionar a la varicela".

La madre confió en los médicos y Tommy recibió una dosis de ibuprofeno, algo que le provocó un gran empeoramiento: "a las 6 de la mañana siguiente fue cuando todo cambió. Tommy se despertó con lo que solo podría describirse como un hematoma en el vientre, pero a las 8 de la mañana este hematoma se estaba volviendo negro. Llamé a mi médico que nos vio de inmediato. Confirmó que estaba infectado y dibujó alrededor de las marcas para ver si se propagaba... lo hizo, y a las 4:00 p. m. todo su vientre estaba hinchado, negro y azul".

Debido al estado de Tommy, los médicos lo ingresaron en este hospital y tuvieron que ponerle antibiótico. Aunque tardó en recuperarse, afortunadamente el problema no ha ido a más.

Tommy no debió tomar ibuprofeno

La mujer termina el post de Facebook explicado lo que le dijeron los médicos acerca de administrar ibuprofeno a Tommy: "los médicos confirmaron esta mañana que a Tommy NUNCA se le debió haber dado ibuprofeno y que tiene mucha suerte de seguir aquí, ¡si hubiera tenido 1 dosis más, podría haber sido fatal! Afortunadamente, Tommy está mejorando día a día y este estado es puramente de conciencia para que esto no le suceda a ningún otro bebé".