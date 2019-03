El consejero de Sanidad de Madrid pide incluir la vacuna de la varicela en un "calendario único" nacional

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha defendido la inclusión en el calendario infantil de la vacuna de la varicela, además del establecimiento de una norma similar para todas las comunidades autónomas que permita una "sanidad para todos". Éstas han sido algunas de las consideraciones realizadas por Sánchez Martos antes de entrar en el que es su primer Consejo Interterritorial de Salud, que abordará, entre más de una veintena de asuntos, incluir en el calendario infantil la vacuna de la varicela.

"Yo confío en que el sentido común impere hoy por todos los consejeros y que sea un punto que se consiga por unanimidad y que tengamos un calendario único en todo el territorio nacional", ha afirmado Sánchez, quien ha mostrado su sorpresa porque otras consejerías, gobernadas por el PSOE, no estén a favor de esta medida cuando sí lo estuvieron "en su momento". El consejero madrileño se ha mostrado convencido de que cuando entre la vacuna en el calendario infantil se distribuirá en las farmacias porque "debería haber salido del hospital antes". Para Sánchez, el dinero "no puede ser un argumento político para estar en contra de la inclusión" ya que existen "argumentos científicos, que superan esos argumentos políticos y economicistas".

El consejero se ha referido en las puertas del Ministerio de Sanidad, donde se reúnen desde las nueve y media el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y los consejeros del ramo, a otro asunto que pretenden plantear las consejerías de signo socialista, aunque no está en el orden del día: la devolución de la atención primaria a los inmigrantes y la derogación de la reforma sanitaria. "La comunidad de Madrid -ha dicho Sánchez- defiende la universalidad de la sanidad, con lo que aquellas personas extranjeras residentes, pero que no tienen los papeles en regla, se les va a dar la atención sanitaria correspondiente en atención primaria y hospitalaria, como no puede ser de otro modo".

Y para ello es necesario, en su opinión, establecer un criterio unificado por todas las comunidades, porque "no es justo que cada una decida de una forma diferente". No obstante, Sánchez ha recordado que "hay una ley de equidad e igualdad" y por tanto, a su juicio, esa "sanidad para todos" no puede garantizarse con la tarjeta sanitaria que tienen los residentes en España porque "implicaría un gasto excesivo cuando las personas se puedan ir al extranjero a trabajar en Europa y luego nos pasen la factura".

Esa "sanidad para todos" se podría facilitar a través de una norma y debería ser la misma para todas las comunidades. "Por supuesto, sanidad para todos en atención primaria, hospitalaria y domiciliaria, en la farmacología que necesiten, sin ninguna diferencia y además la comunidad de Madrid ha sido siempre solidaria", ha insistido.