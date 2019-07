Dependemos del teléfono móvil para casi todo. Pero, casi la mitad de los usuarios admite que desconoce cuales son las posibles amenazas.

Algunos usuarios han llegado, incluso, a desinstalar aplicaciones por los permisos que había que conceder. A siete de cada 10 encuestados les preocupa la seguridad de su Smartphone "me da miedo poner mi número, mis datos", admite una usuaria.

El miedo aumenta si hablamos de información sensible "lo que más miedo me da es que me sableen mi cuenta". Para evitar que ocurra, los fabricantes de smartphones apuestan por mejorar la seguridad desde dentro.

El vicepresidente de Samsung Iberia, Celestino García, afirma la existencia de la carpeta segura donde se pueden incluir elementos sensibles y datos personales para dificultar que alguien pueda acceder a ellos.

Pero podemos tomar medidas para tener un móvil más seguro. La mayoría de usuarios tienden a conectarse a la señal wifi abierta en lugares públicos, lo ideal, antes de conectarse, sería encriptar la información.

A través de la contraseña podemos cifrar la información del móvil. Pedro García-Villacañas, Preventa Kaspersky Iberia admite que "las contraseñas más seguras son las biométricas", es decir, el uso de huellas dactilares, el reconocimiento facial... Formas sencillas de vitar que el smartphone se convierta en una ventana abierta a la identidad personal.