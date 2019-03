Conmoción en Alcalá de Henares tras conocer el caso de la mujer descuartizada

Vecinos del barrio han explicado que en los últimos días habían detectado mucha presencia policial, pero que no sabían nada del supuesto autor, al que solo conocen de pasear al perro o de verle trabajar- desde hace pocos meses- en un bar de Alcalá de Henares. "Nos ha servido un asesino, no me lo podía imaginar" dice una vecina.

Esta mañana se ha celebrado una concentración en repulsa por este nuevo asesinato frente al ayuntamiento. "En unas circustancias tan macabras y desagradables por desgracia " dice el alcalde Javier Rodríguez Palacios.

De confirmarse como caso de violencia machista serían ocho las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2019. Desde 2003, primer año del que hay estadísticas oficiales, han sido asesinadas 983 mujeres.