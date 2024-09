Un conductor borracho se estrella contra un hotel y su coche termina dentro de la piscina infantil

Un joven conductor de 19 años ha estrellado su vehículo mientras conducía embriagado contra un hotel. El coche ha atravesado los muros de la instalación y ha acabado sumergido en la piscina infantil.

Los hechos han tenido lugar este viernes a las 20:00 horas en Torrevieja. Tal y como han informado fuentes de la Policía Local de Torrevieja, y recoge el medio 'El Debate', el conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia. Este arrojó un resultado positivo de 1,17 mg/l en aire espirado, una cifra que cuatriplica el nivel permitido.

No obstante, no ha habido heridos debido a que en el momento del accidente no había clientes en la zona exterior del hotel. Tampoco el conductor recibió asistencia sanitaria.

Un accidente desata la fiesta

Este pasado mes de agosto, un turista borracho estrelló su coche contra una rotonda en Lloret de Mar sobre las 6:00 horas. Lejos de sembrar el pánico, se desató la fiesta. La gente que se encontraba en los locales más cercanos montó una fiesta alrededor del coche.

La Policía Local de Lloret de Mar recibió la llamada de alerta y se dirigió hasta el lugar, donde realizaron un control de alcoholemia y un test de drogas al conductor. La primera prueba de alcoholemia se realizó en torno a las 6:30 horas, en la que dio un resultado de 0,23 mg/l de alcohol en el aire espirado. Sobre las 06:40 horas, el test de drogas desveló un resultado positivo en THC, la sustancia activa del cannabis.

'Lloret Gaceta' precisó que, tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, los cuerpos policiales confirmaron que el conductor circulaba a alta velocidad por el paseo Agustí Font. Afortunadamente, no hubo heridos

El conductor fue detenido y fue trasladado a las dependencias de los Mossos d'Esquadra en Blanes a las 15:30 horas. La Policía Local le imputó un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Una persecución policial a 200km/h

El pasado mes de julio, un conductor circuló durante 52 kilómetros bajo los efectos del alcohol tras escapar de un control policial. Las autoridades habían ordenado aparcar al individuo, un vecino de Peralta de 34 años de edad, para hacerle la prueba definitiva tras haber ofrecido positivo indiciario en alcohol.

Cuando la Policía le ordenó que abandonase el vehículo, este aceleró bruscamente y comenzó una huida por la N-121 y la AP-15. El conductor circuló de forma temeraria realizando adelantamientos en línea continua, curvas y cambios de rasante.

Tras más de 50 kilómetros fue abordado por cuatro coches patrulla de la Policía Foral en el peaje de Marcilla. Una persecución que finalizó sin ningún herido. En el vehículo interceptaron varias latas de cerveza y el conductor fue detenido por delitos de conducción temeraria, hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, resistencia grave y desobediencia a la autoridad.

