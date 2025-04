Un conductor de autobús pierde el conocimiento al volante y un héroe anónimo evita una tragedia en plena A-92

Todos los que viajaban en ese autobús lo recordarán para toda la vida. Lo que parecía ser un tranquilo trayecto entre Sevilla y Málaga se transformó en una escena de tensión y valentía este lunes, cuando un pasajero demostró una sangre fría extraordinaria al hacerse cargo del volante de un autocar cuyo conductor había perdido el conocimiento en plena autovía A-92, cerca del municipio sevillano de Arahal.

El vehículo, perteneciente a la compañía de transporte Mombus, circulaba a buena velocidad cuando, repentinamente, el conductor dejó de responder. En cuestión de segundos, uno de los ocupantes del autocar detectó el peligro inminente: el chófer yacía inconsciente al mando, y el autobús seguía su curso sin control. Con una mezcla de intuición, calma y determinación, lograron controlar el autobús de manera segura, evitando lo que podría haber sido un accidente de gran magnitud. La vía, bastante transitada a esa hora, no facilitaba la maniobra, lo que hace aún más destacable la intervención del ciudadano.

Reacción salvadora

José Antonio López, de 56 años, vecino de Marchena, iba en ese autobús casi por casualidad porque había dejado su coche "en el taller". En pleno trayecto, ve algo raro: "Creía que (el conductor) se había quedado dormido, pero al parecer se estaba desvaneciendo; rebotamos con la mediana hacia la derecha y otra vez volvía hacia a la mediana, ahí nos dimos cuenta de que algo no iba bien, conseguí enderezar el volante a pesar de lo que pesaba y el conductor comenzaba a reaccionar", recuerda. Poco a poco y el chófer "consiguió sacar el autobús por la salida 27". Había conseguido junto con la ayuda de otros pasajeros que reaccionara.

Una vez ya parados, bajaron al chófer y éste se quedó sentado en el suelo porque "estaba mal". José Antonio le conoce de antes, y por su padre sabe que tenía algún problema de salud y "había estado en el hospital". Tras el suceso, el personal de emergencias atendió al conductor desvanecido, aunque hasta el momento no se han difundido detalles sobre su evolución médica ni sobre las causas concretas del desmayo. Mientras tanto, la empresa de transporte y las autoridades investigan las circunstancias del suceso.

Minutos después del suceso, autoridades locales se presentaron en el lugar.

El alcalde de Arahal, Paco Brenes, junto al concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Rafael Morancho, y efectivos de la Policía Local, se desplazaron hasta el punto donde el vehículo quedó detenido para verificar el estado de los ocupantes. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros resultó herido.

No necesita reconocimiento

Son ya varias personas las que no paran de llamarle al móvil, casi todos ellos conocidos por él. A la hora de esta entrevista, asegura no haber sido felicitado por el alcalde de su pueblo: "No me importa, no es necesario", dice con cierto rubor y humildad.

No es la primera vez que ocurre algo parecido.

Un caso similar ocurrió en 2019 en Málaga. Aquí el conductor también se desvaneció y el autobús arrolló a 13 vehículos en la transitada calle Héroes de Sostoa. Algunos pasajeros auxiliaron al piloto, que pudo salvar la vida tras sufrir un accidente cardiovascular.

Estos hechos reavivan el debate de si se debe tener o no a un conductor suplente aunque los trayectos sean cortos.

