Un conductor de autobús en Canarias conduce a 100 km/h escribiendo por WhatsApp

La secuencia dura 20 segundos, en los que el conductor levanta un par de veces la vista, y vuelve a escribir mensajes. En ese tiempo recorre algo más de medio kilómetro. En total estuvo 12 segundos seguidos sin la mirada puesta en la carretera.

Una pasajera se percató de su actitud y lo grabó. "Iba mirando mucho hacia abajo y después hacia arriba, volvía a mirar y yo no sabía si decirle que no se puede coger el móvil porque el chófer no puede poner en peligro nuestras vidas", dice Zuleima, autora de las imágenes.

Era la línea 90 que une Telde con Maspalomas. A bordo había unas 20 personas. Los usuarios de esta línea desaprueban este comportamiento y sus compañeros de trabajo lo tienen claro: nada de móviles al volante. "Lo llevo en silencio para no enterarme y no tener la tentación de cogerlo y ni siquiera mirarlo y distraerme, porque aquí tres segundos que pierdas la vista te la juegas", asegura uno de ellos.

Esta infracción contempla sanciones en el reglamento de circulación, concretamente “200 euros de multa y la retirada de tres puntos del permiso correspondiente de conducción”, según un portavoz de la Guardia Civil. De momento, el conductor ya ha sido apartado de sus funciones y será sancionado por su propia empresa. Y las imágenes que demuestran su imprudencia le podrían costar el empleo.