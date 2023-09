Condenan a un hombre a casi 2 años de cárcel por entrar en casa de su exmujer para olerle las bragas

No fue necesario llegar a juicio, Fiscalía y acusación particular llegaron a un acuerdo con la defensa para que el acusado se declarase culpable y aceptase 19 meses y 15 días de prisión por un delito continuado de allanamiento de morada. También tendrá que indemnizar a la víctima con 12.000 euros.

En un vídeo el condenado confiesa que se coló en varias ocasiones en la casa de su expareja en La Vila Joiosa para oler sus bragas. Además, colocó una grabadora con la que captó conversaciones privadas de su exmujer.

Según él mismo ha reconocido su exmujer no le había autorizado para entrar en su casa ni tampoco para tener el juego de llaves que tenía. Quien lo descubrió fue una amiga de su expareja. El abogado de la acusación particular relató que él mismo contó a esa amiga que entraba a veces para oler las bragas a su expareja.

El acusado no entrará en prisión al no exceder la pena de 2 años y tener el compromiso del condenado de pagar la indemnización. La abogada de la defensa argumenta que ante la posibilidad de perder la custodia compartida de su hijo prefirió "reconocer unos hechos que no ha cometido", según publica La Opinión de Murcia.