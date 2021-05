Condenada a prisión permanente revisable Silvia Acebal, la mujer que asesinó a su bebé en Gijón en 2019

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a prisión permanente revisable a Silvia Acebal, acusada de apuñalar 53 veces a su bebé y arrojar su cuerpo a un contenedor en agosto de 2019.

Tras apuñalarle, la madre del bebé dio la vuelta al colchón y lavó las sabanas para tapar el asesinato. Aun así, dos policías de la unidad científica de La Coruña que han comparecido en el juicio a través de videoconferencia han asegurado haber recibido hasta 48 pruebas con la sangre del crimen que confirman la relación de parentesco entre la acusada y su hijo.

El pasado 14 de mayo, el jurado popular del caso declaró a Silvia Acebal culpable de apuñalar a su hijo hasta la muerte de manera "consciente, voluntaria e intencionadamente".

Además de ser sentenciada a prisión permanente revisable, la Audiencia Provincial también ha condenado a la madre a inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, al pago de las costas procesales y a la indemnización de 105.000 euros al padre del bebé en concepto de responsabilidad civil. Sin embargo, la sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Esta es la primera vez que se sentencia a prisión permanente revisable en Asturias.

La madre se declaró culpable

Durante el juicio, Silvia Acebal asumió su culpabilidad y se arrepintió, por primera vez desde su detención, de haber asesinado a su hijo. "No tendré vida suficiente para arrepentirme. Pido perdón a mi familia porque les he arruinado la vida. También a la de Daniel, que siempre me trataron muy bien", señaló.