Un concejal de Compromís sufre una brutal paliza por llevar el pelo largo

Ángel Vázquez, concejal de Compromís en Burgassot, ha denunciado haber sufrido una brutal paliza en Valencia por llevar el pelo largo. La agresión tuvo lugar en el trayecto de vuelta a casa durante la noche.

El concejal había salido con sus amigos y cuando regresaba, en torno las cuatro de la mañana, dos individuos le abordaron al grito de "maricón de mierda" y "dónde vas con ese pelo". Tras estas palabras, le propinaron una paliza que tuvo como consecuencia el labio roto, las cejas y un derrame ocular. Llegó a sacar la cartera pensando que se trataba de un robo.

Tras el suceso, Ángel Vázquez ha denunciado públicamente en Twitter la agresión sufrida. También ha presentado una denuncia en comisaría. "Buenas noches. Hoy he ido a cenar con mis compañeros de máster. Ese ha sido mi delito. Ese y llevar el pelo largo. Cuando volvía a casa, buscando mi coche. Me he encontrado a dos energúmenos que me han pegado una paliza al grito de 'maricón de mierda'", escribía.

El concejal de Compromís ya ha recibido numerosos mensajes de apoyo en la misma red social. Algunos de sus compañeros de partido, como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha trasladado su "apoyo y ánimos", pues cree que "alguien está dando alas al fascismo". Otros como el vicealcalde, Sergi Campillo, califican de "increíble" que "ocurran estas cosas en 2019".

Por el momento, el edil se encuentra en casa para recuperarse de la paliza. "Me han agarrado entre dos personas y mientras gritaban 'marica, asqueroso de mierda' etc. Me han partido el labio, las dos cejas y las gafas. Después del susto, estoy bien. Un pequeño derrame ocular, inflamación en el labio y sangre por todos lados", ha agregado Ángel Vázquez.