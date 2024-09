La comunidad venezolana pide frente al consulado en Bilbao la liberación de los dos vascos detenidos: "Es un secuestro en toda regla"

La plataforma 'Venezolanos en Bilbao – Bizkaia' se ha concentrado frente al consulado de la capital vizcaína para denunciar la falta de "respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia" que se vive en su país de origen, además de reivindicar la victoria de Edmundo González. Han reclamado la intervención de la cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna Cabello, hermana del ministro de interior venezolano Diosdado Cabello, para que "llame a su hermano" y asuma las consecuencias del "secuestro fruto del terrorismo de estado" por el que los dos ciudadanos vizcaínos están retenidos. Han recordado el "compromiso moral" que tiene la cónsul con los bilbaínos y el País Vasco por su cargo.

En la cacerolada han recordado además al resto de españoles, 16 según su conteo, y a los 2000 venezolanos que están detenidos según el portavoz Pedro Gil, quien espera que las diligencias del Gobierno estatal y el autonómico den frutos pronto y puedan volver a casa. "Hemos visto como una dictadura imputa cargos a dos personas por televisión nacional sin haber tenido una presentación previa ante un juez o una orden de captura. Un nuevo informe de la ONU tras la comisión de DDHH ha reiterado que en Venezuela se vive un terrorismo de estado", ha explicado Gil.

Los venezolanos creen que están en el Helicoide

Aunque no se haya aclarado por el momento dónde están retenidos los dos presos vascos acusados de formar parte del CNI, algo que el Gobierno español niega, los venezolanos congregados tienen claro que están en el Helicoide, descrito por Gil como "el centro de torturas más grande de Latinoamérica", porque es a donde llevan a todos los presos políticos. "El modus operandi es que los secuestran, no les dejan ver a los familiares, no les permiten la asistencia de un letrado y no respetan los tiempos para ver al juez —explica—. Un aislamiento y secuestro en toda regla".

El resto de los congregados han manifestado sentirse "muy preocupados" e impotentes por no poder hacer nada desde el extranjero. Relatan que la persecución a los civiles se basa, por ejemplo, en sustraerles el móvil para comprobar si tienen propaganda que vaya en contra del régimen y proceder a su detención. "Las arremetidas de este Gobierno no tienen límites. Los paisanos bilbaínos fueron detenidos por antojo. Nuestro llamamiento es a los organismos internacionales para que intercedan porque no creo que se entreguen pacíficamente", cuenta uno de los protestantes.

Iñaki Anasagasti, exsenador en las Cortes Generales por el PNV, que se ha sumado a la protesta, ha manifestado que "Maduro no puede decir que (los vascos detenidos) son poco menos que dos terroristas", y ha pedido que el ministro Albares se mueva para conseguir que Europa sea una sola voz que pida la liberación de los detenidos.

