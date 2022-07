¿Cómo podemos evitar robos en casa durante las vacaciones?

Termina julio y empiezan las vacaciones de muchos. Cuando nos tomamos unos días de descanso solemos aprovechar para hacer un viaje o irnos a nuestra segunda residencia, sobre todo en verano. A muchos les preocupa estar tanto tiempo fuera de casa debido a los robos que se producen en las viviendas vacías durante el periodo estival.

Para tratar de desconectar y no tener la cabeza pendiente en los posibles robos, te recomendamos algunas pautas para evitar posibles robos. El aspecto primordial para conseguirlo es que nuestros posibles ladrones no sepan que tienen la posibilidad de robarnos y para eso debemos ser discretos.

Los expertos recuerdan la importancia de no bajar la guardia en lo que a seguridad del hogar se refiere en estos días de descanso. A lo largo de 2021, los robos en viviendas aumentaron en España un 4,3%. Para que esta cifra no siga en aumento te damos algunos consejos para que tu casa no sea una de las que sufre robos en verano:

La discreción en redes sociales: es indispensable no hacer publicaciones que informen de que vas a estar fuera de casa por tiempo prolongado. Actualmente, las redes sociales son accesibles para todo el mundo e incluso entre las personas conocidas, nunca sabemos quién puede querer hacernos daño aprovechando nuestras vacaciones para robarnos.

La posibilidad de disponer de una puerta blindada o rejas en las ventanas: incorporar elementos en nuestra vivienda que sean seguros también es fundamental. Las puertas blindadas o la instalación de rejas en las ventanas pueden ser dos aspectos muy buenos para garantizar la seguridad de nuestra vivienda. Con medidas como esta evitamos que muchos ladrones poco preparados puedan acceder con facilidad a nuestra casa.

Dejar el buzón vacío: es importante que nuestra correspondencia no se acumule en el buzón. Esto es signo del abandono de la vivienda durante semanas, lo que le proporciona información al ladrón de que los habitantes de esa casa llevan tiempo sin estar viviendo en ella.

Levantar las persianas: si no nos vamos muy lejos o alguien de confianza se encuentra cerca de nuestra vivienda, es importante que la casa de aspecto de estar vacía. Como ocurre con la acumulación de cartas en el buzón, si dejamos todas las persianas bajadas durante un tiempo prolongado, los ladrones pueden percatarse de que no hay nadie en casa. Por ello, si no nos encontramos muy lejos o alguien de confianza puede acercarse, es una buena medida subir y bajar las persianas de vez en cuando.