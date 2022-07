¿Cómo hacer que el ventilador expulse aire frío?

Como pronto, la segunda ola de calor del verano no terminará hasta la próxima semana. Mientras tanto, los termómetros seguirán registrando temperaturas récords y muchas ciudades no bajarán de los 40 grados. A esta situación se suma que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado el aviso por riesgo extremo.

Desde la AEMET han detallado que la ola de calor, que comenzó oficialmente el día 10, podría ser la "más potente en España para un mes de julio e incluso también de agosto por su intensidad y duración, con varios días seguidos superando temperaturas de 44ºC y diversos avisos rojos".

Además, la DANA situada al oeste de la Península sigue favoreciendo e impulsando una masa de aire muy cálida de origen africano, lo que inevitablemente intensifica el ascenso térmico. El dato positivo es que, debido a su particularidad, esta depresión aislada en niveles altos precisamente también pueda desestabilizar la atmósfera y producir tormentas y precipitaciones dispersas en algunas zonas del país.

¿Cómo hacer que el ventilador eche aire frío?

Con este panorama, el ventilador se convierte en el gran aliado para muchos. Es una solución perfecta y barata para conseguir enfriar el ambiente. No obstante, hay que tener claro que este aparato lo que hace es mover el aire, pero no climatizarlo por lo que la sensación de calor seguiría permaneciendo en el cuerpo si no refrescamos la temperatura.

Transformar el ventilador en una especie de aire acondicionado que expulse aire frío es posible, y tan solo se necesitan dos botellas y muchos hielos. Te lo explicamos en estos sencillos pasos:

Abre una superficie por la parte inferior de la botella y haz un par de agujeros en la zona superior, por la parte del tapón, para que ventile. Recuerda que las botellas tienen que estar con el tapón cerrado.

Con unas bridas o un alambre coloca las botellas en la parte de atrás del ventilador.

Cuando ya estén colocadas, introduce un par de cubitos de hielo por la superficie que has abierto y dale al botón para que el aire comience a moverse.

Con este sencillo, pero eficaz truco, conseguirás que las botellas disminuyan la temperatura alrededor del ventilador y se reparta el frío por el espacio.