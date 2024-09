¿Cómo es un asesino? El método del Mindhunter español Juan Ramón Pereira para detectarlos

Desde que comenzó el año se han registrado en España 195 homicidios y según un informe de la ONU, España tiene una de las tasas más baja del mundo. Si nos adentramos en cuanto a asesinos múltiples, en España prácticamente no hay. Según la clasificación del FBI, se considera asesinos múltiples en un solo acto a los que matan a tres o más personas en un periodo de 24 a 72 horas.

Tres años y unos 100 asesinos u homicidas de las cárceles de la zona de Levante. La investigación del doctor en psicología Juan Ramón Pereira de Campo tenía como objetivo recabar información para que, en caso de asesinato, las fuerzas de seguridad pudieran cruzar variables y saber qué buscar. Según indica, no hay otro estudio parecido en España, ni siquiera en Europa.

"Lo metí todo en el modelo de regresión para que cuando las fuerzas de seguridad vieran, por ejemplo, un crimen en un descampado pudieran deducir y decir: buscamos un familicida o buscamos un delincuente habitual", explica.

Entrevistó a 100 asesinos

Como en España casi no hay asesinos múltiples con la clasificación del FBI, Pereira de Campo tuvo que rebajar y entrevistar también a condenados por asesinato múltiple y homicidas múltiples de dos personas para poder "tener muestra". De los 100 asesinos a los que entrevistó figuran Francisco García Escalero, más conocido como el 'matamendigos' o con Paquita González.

"Lo tenía todo"

García Escalero o 'matamendigos' fue un asesino en serie que sembró el pánico en Madrid a finales de los años 80. Comenzó en 1987 y siempre seguía el mismo patrón: elegía a un mendigo con el que compartía alcohol y con cualquier objeto punzante los apuñalaba por la espalda. Una vez muertos efectuaba toda clase de mutilaciones y los quemaba con cartones y colchones. En caso de que fueran mujeres, profanaba sus cuerpos y practicaba necrofilia.

Se le condenó por el asesinato de 11 personas, pero no se descarta que fueran más. "Era un asesino en serie, pero además era psicópata, además era esquizofrénico, además era necrófilo", dice Pereira de Campo.

Paquita González es conocida como la parricida de Santomera. Asesinó a sus dos hijos, Francisco y Adrián de seis y cuatro años, ahogándolos con un cable de móvil para vengarse de su marido infiel. Los hechos ocurrieron en el año 2022. González fue condenada a 40 años de prisión y pasó 18 años entre rejas. "Una análoga de Bretón", asegura el doctor en psicología.

El Mindhunter español

Juan Ramón Pereira es conocido como el Mindhunter español, es decir, un 'cazador de mentes'. El doctor en psicología entrevistó a 100 asesinos analizando el perfil de todos y comparándolo con los asesinos americanos. "En España cuando se produce un asesinato múltiple de un solo acto, con muy alta probabilidad estamos hablando de un familicida o un delincuente habitual", explica.

Asimismo, asegura que otra de las conclusiones que ha sacado es que "ser un enfermo mental no te exime de ser un psicópata". A diferencia de los familicidas, que son aquellas personas que asesinan a quienes están más cerca de ellos: su familia. "La gente tiende a pensar que son psicópatas, pero no, son dependientes de manual y dicen "antes de que me dejes o porque me dejas yo a ti te voy a matar"", explica.

