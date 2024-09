El Mindhunter español Juan Ramón Pereira revela cómo es un asesino cara a cara: "Tiene que haber en España unos 3 asesinos en serie"

Según la clasificación del FBI, se considera asesinos múltiples en un solo acto a los que matan a 3 o más personas en un periodo de 24/72 horas. La buena noticia es que en España, con ese criterio, prácticamente no hay, así que Pereira de Campo tuvo que rebajar sus expectativas y se vio en prisión con aquellos condenados por asesinato múltiple y homicidas múltiple de dos personas. Tuvo que incluir también los "grado de tentativa" porque si no "no tenía muestra".

Su investigación duró tres años y, asegura, no hay otro estudio parecido en España, ni siquiera en Europa. "No se ha hecho y dudo que se vuelva hacer", dice el doctor en Psicología. Su estudio tenía como objetivo recabar información para que, en caso de asesinato, las fuerzas de seguridad pudieran cruzar variables y saber qué buscar.

"Lo metí todo en el modelo de regresión para que cuando las fuerzas de seguridad vieran, por ejemplo, un crimen en un descampado pudieran deducir y decir: buscamos un familicida o buscamos un delincuente habitual o...", explica.

Hizo su estudio, pero no "tiene constancia" de que su modelo de regresión se haya utilizado: "no me consta, ojalá que sí, pero no me consta".

En la cárcel se entrevistó, entre otros con Francisco García Escalero, el 'matamendigos'. Un asesino en serie que sembró el pánico en Madrid a finales de los 80. Se le condenó por el asesinato de 11 personas, pero no se descarta que fueran más. Escalero, dice Pereira, "lo tenía todo en uno": "era un asesino en serie, pero además era psicópata, además era esquizofrénico, además era necrófilo".

También se vio con Paquita González, la parricida de Santomera que asesinó a dos de sus hijos ahogándolos con un cable de móvil en 2002: "una análoga de Bretón".

¿Qué conclusiones saca después de haberse entrevistado con 100 asesinos?

La primera, que el perfil de los asesinos españoles tiene poco que ver con los americanos que todos tenemos en la mente por las series y las películas. "En España cuando se produce un asesinato múltiple de un solo acto, con muy alta probabilidad estamos hablando de un familicida o un delincuente habitual".

Otra conclusión, según él, políticamente incorrecta: "ser un enfermo mental no te exime de ser un psicópata". "Es muy poco probable que una persona con enfermedad mental cometa un crimen pero cuando lo cometen el pronóstico es peor".

Otra conclusión poco popular sobre los familicidas: "La gente tiende a pensar que son psicópatas, pero no, son dependientes de manual y dicen "antes de que me dejes o porque me dejas yo a ti te voy a matar".

¿Cómo es un asesino a la cara?

Y le preguntamos… ¿cómo son los asesinos, cara a cara? "Cuando alguien comete un delito contra la vida, generalmente un tío guay no es, pero claro, ¿tú qué piensas? Que te vas a encontrar a alguien superinteresante con unas motivaciones hipersesudas, y de pronto ves a un tío con procesamiento de la información superbásico, de hecho el CI bajo correlaciona con la violencia", cuenta en la entrevista.

"Mi versión de Mindhunter es ridícula. Lo mío era, o sea, una decepción. Me sentaba delante y decía, pero esto no puede ser, tiene que ser algo interesante, tío, cuéntame algo interesante. No me puedes contar que mataste a tus hijos por joder a tu mujer y que eres un ridículo. Que tu vida es patética hasta por los motivos que mataste", reconoce.

¿Hay asesinos en serie en España?

Antes de acabar la entrevista le preguntamos si cree que en España hay algún asesino en serie en activo. "Por cálculos masivos y regla de tres, activos sin detener, tiene que haber en España unos 3 asesinos en serie. Unos tres asesinos en serie, activos, tiene que haber. No es loco conjeturarlo porque si tú piensas desaparecidos sin resolver en determinadas zonas de España te cuadra".

Y finalmente, la gran pregunta: ¿el asesino en serie nace o se hace?

Pereira Docampo responde: "Creo que nace. Pensar que el asesino en serie es una persona atormentada que ha vivido unos traumas infantiles, no es cierto, o al menos, en mis muestras no lo es. Son malos porque nacen así".

