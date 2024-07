Cómo arreglar una cremallera en casa

Seguro que alguna vez te ha ocurrido que, cuando vas a subir la cremallera de alguna chaqueta o pantalón, se te ha quedado atascada. No sube ni baja, así que piensas que esa prenda ya no te sirve. Pero nada más lejos de la realidad. Con un poco de maña y unos sencillos pasos, podrás arreglar la cremallera sin problema. Y no solo sirve para las prendas de ropa, estos consejos los puedes aplicar en cualquier tipo de accesorio, como en carteras o fundas nórdicas. ¡Apunta!

Trucos para arreglar una cremallera

Normalmente, una cremallera se estropea por lo siguientes motivos:

Porque se ha salido de los dientes.

Porque el cursor de la cremallera está demasiado suelto.

Porque la cremallera se ha atascado.

Pero no te preocupes, porque podemos arreglarlo con estos sencillos consejos:

Tenedor. Para este truco, lo único que vas a necesitar es un tenedor y en apenas unos segundos, el problema estará resuelto. Esto es eficaz si se ha salido la cremallera completamente de los dientes. Coloca el cursor entre las púas del tenedor. Una vez en esa posición, sujeta los bordes de la cinta de la cremallera e introdúcelos por el cursor, despacio y sin forzar. De este modo, la cremallera se incorporará de nuevo al recorrido.

Lápiz. ¿Sabías que el grafito es un lubricante seco muy eficaz? Así que, si se te ha atascado la cremallera, busca un lápiz y frota con la punta a lo largo de los dientes, por ambos lados. Incide en las partes donde se cruzan los dientes, ya que es donde se suelen producir atascos. ¡Así de sencillo!

Aceite de oliva. Este truco es eficaz si se ha quedado atascada la cremallera, suponiendo la imposibilidad de desplazamiento. Echa aceite de oliva en la cremallera y haz un poco de presión, suave pero firme, de esta manera tan fácil se desatascará y deslizará sin inconveniente.

¿Cuándo es necesario cambiar una cremallera por una nueva?

El peor caso que nos podemos encontrar es que falte un diente a la cremallera, ya que la solución será cambiarla por una nueva. Este problema es difícil de solucionar y generalmente requiere reemplazar toda la cremallera. Sin todos los dientes, el deslizador no puede cerrar correctamente, lo que afecta su funcionalidad.

Asimismo, si la tela alrededor de la cremallera está demasiado desgastada o dañada, puede ser más práctico reemplazar la cremallera junto con una sección de la tela para asegurar una reparación duradera.

Y, por último, para las cremalleras metálicas, si los dientes están oxidados, la funcionalidad se ve comprometida. En este caso, la mejor solución es reemplazarla por una nueva.

Cambiar una cremallera puede parecer complicado, pero con paciencia y las herramientas adecuadas, puedes hacerlo tú mismo y extender la vida útil de tus prendas y accesorios. No obstante, si no te sientes seguro haciendo el reemplazo tú mismo, considera llevar la prenda a un sastre o taller de reparación para un acabado profesional.

