El colegio estudió denunciar al hermano de Izan tras publicar el caso de bullying en su cumpleaños

El jueves se difundió un vídeo en el que unos menores insultaban a otro llamándole "gordo" y "foca", entre otros insultos, el día de su cumpleaños. Su hermano publicó el vídeo en redes sociales denunciando el bullying que había sufrido el niño en el colegio mallorquín de Es Puig de Lloseta. "Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más", publicó el joven.

El colegio se planteó interponer una denuncia ante la Guardia Civil porque la publicación original acusaba a sus profesores de no hacer nada. El director del CEIP Es Puig, Miquel Bujosa, ha remarcado que es "impensable" que algo así ocurra en un colegio y ha señalado que el centro estaba cerrado por las vacaciones escolares y que durante estos meses, solo había cedido sus instalaciones a una escuela de verano.

El centro se puso en contacto con el autor de la publicación, quien posteriormente la ha editado para aclarar que los hechos no ocurrieron en el ámbito lectivo sino durante la escuela de verano, aunque ha subrayado que "esto no viene de ayer, son meses y meses". El joven también ha modificado el texto y se ha referido a los "monitores" en vez de a los "profesores". Finalmente, el centro escolar ha decidido no denunciarle, aunque no han ofrecido más información sobre los motivos.

Sus compañeros le hicieron bullying el día de su cumpleaños

El incidente sucedió el miércoles en las instalaciones del colegio, cuando el pequeño llevó una tarta a la escuela para celebrar su cumpleaños, pero sus compañeros, en vez de cantarle 'cumpleaños feliz', modificaron la letra de la canción llamándole "gordo", "foca" y otros insultos. Después, el niño se sentó solo en el patio y el grupo de niños continuó acosándole. Su hermano señalaba en la publicación que su hermano "lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos, peleas, escupitajos y más" y acusaba a los profesores de "hacer la vista gorda".

El departamento del Govern balear no abrirá un expediente al centro, aunque desde Inspección Educativa realizan un seguimiento del caso. Según ha confirmado la Guardia Civil, la familia denunció el caso de bullying este viernes y, a partir de ese mismo momento, el Equipo de la Mujer y del Menor (Emume) del Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación.