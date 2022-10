Colectivos feministas protestan ante el Congreso contra la ley trans

Bajo el lema "Mi opresión no es tu identidad", colectivos feministas se han manifestado este miércoles frente al Congreso de los Diputados en contra de la ley trans del Gobierno. Convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, la protesta defiende que "ser mujer no es un sentimiento" y piden la paralización de la tramitación de la ley.

Varias asociaciones como la Asociación Española de Feministas Socialistas se han manifestado en la víspera de que el Pleno debata las enmiendas a la totalidad a la ley presentadas por el Partido Popular y Vox. Critican que es "un proyecto legislativo problemático para los derechos de las mujeres", según la portavoz del Movimiento Feminista de Madrid, Ana de Blas. Señalaba que la norma contempla un cambio de sexo en el registro sin la necesidad de presentar informes médicos o tratamientos hormonales.

Exclaman las asociaciones que cuestiona "el verdadero sujeto de protección" que recoge la "ley contra violencia de género o la ley de igualdad". También tildan la ley trans de "profundamente misógina, reaccionaria y sexista". Así lo denuncia Lola Venegas, portavoz de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres.

"No nos gusta que diga que cualquier varón, por un acto de mera declaración, puede presentarse en el registro civil, rellenar una póliza y a los tres meses se le concede la categoría legal de mujer", puntualizaba Venegas. Ángeles Álvarez, exdiputada por el PSOE o la escritora Lucía Etxebarría han sido algunas de las caras conocidas que han acudido a la manifestación frente al Congreso.

El colectivo trans responde

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) han lamentado en un comunicado la discriminación que viven personas trans por parte de "determinados sectores políticos y colectivos que hacen llamarse feministas y que abogan por la desarticulación de este marco legal".

Explican que "ser trans no supone ni un deseo ni un capricho" y "ni mucho menos una enfermedad". Defienden que el sexo biológico no construye el género: "Existen mujeres con pene y hombres con vulva y su existencia no implica, en ningún caso, el borrado de nadie".

Ley trans

El pasado 27 de junio, el Ejecutivo aprobó la ley trans. Con la nueva norma, las personas que quieran hacer un cambio registral de nombre y sexo deberán pasar por un proceso de doble comparecencia, pero "sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidos y también sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas".

Los jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la identidad de género de la misma manera que los mayores de 18 años. Entre las personas de 14 a 16 años, el procedimiento requerirá la autorización paterna o materna. Entre los 12 y los 14 años se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria, y, por debajo de los 12 años los niños trans podrán cambiar su nombre en el DNI.