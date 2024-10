Colapso en las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias: 70 pacientes esperan en los pasillos cada día para ser atendidos

"La situación de colapso no es nueva, es un problema crónico" es lo que denuncian los sindicatos de los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Aseguran que es algo que se repite en el resto de hospitales de referencia de Canarias pero que se agrava particularmente en este centro por problemas de falta de personal e infraestructuras.

La radiografía que hacen de los pasillos de urgencias es dantesca. Enfermos que pasan horas y horas a la espera de ser valorados o por una cama de hospitalización con una sola persona encargada de atenderles. "En ocasiones esa persona no es ni siquiera sanitario, sino un celador, porque no hay personal para ello", nos relata Caty Darias, portavoz del sindicato Intersindical Canaria que asegura que esta situación no solo afecta a los propios pacientes y a la calidad del servicio asistencial que reciben. "Repercute y mucho en la salud física y mental de los sanitarios, muchos de ellos sufren el síndrome del quemado y tenemos un porcentaje de bajas muy elevado, provocado por las cargas de trabajo que tienen".

Apartaderos de pacientes

La situación es tan extrema que asegura que se han tenido que habilitar espacios como pasillo de urgencias, sala de espera de la UVI y las antiguas instalaciones de los pacientes de psiquiatría albergan a pacientes que esperan por una cama de hospitalización o esperando para ser valorados. "En cada uno de esos espacios puede haber entre 12 y 14 pacientes con un celador o un auxiliar de enfermería en el mejor de los casos cubriendo necesidades básicas y asistenciales de esos pacientes".

Esta situación afecta en primer término a los propios pacientes y a sus familiares. Así nos lo cuenta Paulina. Su marido ingresó de urgencia el pasado lunes tras sufrir un infarto. Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital y cual fue su sorpresa cuando una hora y media después de haber entrado en las instalaciones, al entrar en el pasillo Paulina descubre que su marido todavía sigue en la camilla con la que lo bajaron de la ambulancia. "Es inhumano tener a estas personas enfermas en esas condiciones".

Tras ser atendido, todavía tuvo que esperar cuatro días en urgencias para que lo subieran a planta.

Y este colapso se traslada también a las ambulancias que no pueden seguir operando hasta que no se liberen las camillas en las que traen a los pacientes.

Desde el Hospital Universitario de Canarias, uno de los dos de referencia que hay en la isla de Tenerife reconocen que tienen un problema. "En estos días se ha registrado un incremento de afluencia de pacientes que requieren de ingreso hospitalario. Si de media el servicio de urgencias atiende a unos 225 pacientes al día, en estas últimas jornadas se han registrado hasta 260 pacientes al día".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com