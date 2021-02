Antes de que el cáncer se pusiera en su camino, Pau Donés, fue cantante del grupo Jarabe de Palo durante 20 años. A los 53 años, Donés fallecía debido al cáncer de colon por el que había luchado durante cinco años. El documental 'Eso que tu me das' estrenado en cines el 30 de septiembre del 2020, fue el documental más visto en cines de la última década con más de 249.000 espectadores en toda España, según indica Atresmedia.

Jordi Évole, amigo del artista y entrevistador en el documental, ha definido su última conversación con el artista como "dignidad, amor, sencillez, sabiduría, risas, felicidad. Y mucha mucha vida". Tras haber pasado meses desde su estreno en cines, por fin el documental ha llegado a la televisión y fue emitido en La Sexta la noche del domingo a las 21:25h.

En la última entrevista del cantante, Donés nos deja declaraciones como, "yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde que me dijeron 'te vas a morir' a mí me interesa más la vida". Jordi Évole ha reconocido que grabar con Pau Donés fue todo un aprendizaje y declaró que "Pau ha tenido una vida con golpes duros, pero tiene una manera de afrontar lo que viene que te transmite mucha paz". Además, gran parte del dinero recaudado con el documental, está destinado a la investigación contra el cáncer en el Vall d'Hebron Instituto de Oncología, donde Pau Donés se trató del cáncer que padecía.

Pero, la trayectoria de Pau Donés en el mundo musical da para una larga conversación. El artista ha colaborado con artistas tan reconocidos como Celia Cruz o Luciano Pavarotti y ha compuesto diferentes temas que sonarán durante muchos años más en nuestro país. Uno de sus temas principales, 'La flaca' canción conocida desde 1997, todavía en la actualidad sigue sonando en las radios de todo el país.

'Guantanamera', Celia Cruz, Pau Donés y Pavarotti

La colaboración de estos tres grandes artistas surgió por una invitación del tenor a Donés en 2001 para colaborar en su festival en beneficio de los niños afectados por la guerra en Afganistán. Donés viajó a Módena para acabar cantando en el cierre junto a la cubana y Pavarotti.

'El sitio de mi recreo', Pau Donés

Durante el rodaje del documental, el artista, cantó a su amigo y periodista Jordi Évole, su tema 'El sitio de mi recreo'. Évole pidió a su entrevistado que escogiera una canción para los créditos del largometraje, y la canción elegida fue la mencionada. Una interpretación muy emotiva para finalizar el documental días antes de fallecer por el cáncer que padecía.

'Eso que tú me das'

La última canción y último videoclip del artista de Jarabe de Palo se publicó días antes de morir el cantante. Esta última y emocionante canción que quedará para el recuerdo de todos los españoles que incluyó en su último videoclip a la hija del artista, Sara, y que sin duda, con un mensaje tan emotivo, quedará en su legado de agradecimiento para el público, para su familia y para la vida.