Clavijo volverá a la mesa de negociación con el Gobierno para repartir la distribución de menores en la Península

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido a PP y a Canarias y Ceuta reunirse esta semana para acordar la reforma del artículo 35 de de la Ley de Extranjería. Torres, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración, reclama este nuevo encuentro para solucionar definitivamente la situación de miles de menores que se encuentran en territorios como Canarias y Ceuta. El pasado mes de septiembre, el PP rechazó asistir a una reunión con el presidente de Canarias y el propio Ángel Víctor Torres, alegando que España no estaba solicitando ayuda a la UE en materia migratoria. Los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya han mostrado su disposición a asistir a la nueva reunión. El presidente canario ha declarado que les parece bien, "nosotros estábamos a la espera de que se pudiese poner fecha. El Gobierno de Canarias, cómo siempre, va a estar presente".

Clavijo: "La carta me decepciona"

Sin embargo, aclara Clavijo que "la carta me decepciona, porque no nombra a Canarias y no hace ninguna petición en concreto, ni la ayuda se precisa. Queda un poco en la nada. Parece más cubrir un trámite para seguir en esta pelea del Psoe y PP, que al final no se ponen de acuerdo". Estas declaraciones las ha hecho en presidente del Ejecutivo canario precisamente en un Seminario de Migraciones que se ha celebrado en Casa África, en Gran Canaria, un.puente de unión entre Europa y el continente africano. "Canarias, dice Clavijo, sigue siendo la víctima y también los niños y niñas que tenemos aquí han tenido que pasar lo que han tenido que pasar para tener un futuro y tener esperanza".

Continúa diciendo el presidente que "Yo creo que se sigue desenfocando, esto ni es una partida táctica ni es, desde luego, un drama político, sino que es un drama humanitario". Fernando Clavijo insiste en que el problema de la crisis migratoria y los menores no se soluciona con "tacticismo". Sino que se soluciona con "la voluntad de modificar la Ley, que creo que es el único camino para resolverlo definitivamente".

Canarias va a estar en la reunión porque es una prioridad

El jefe del ejecutivo regional insiste en que si la reunión se produce y se fija la fecha, "nosotros vamos a estar, porque es nuestra máxima prioridad". Con la reforma de la ley se puede establecer la obligatoriedad en la distribución de menores no acompañados entre todas las comunidades. Dice el presidente que ésta es la única solución a corto plazo para mejorar la atención de los niños y adolescentes que llegan en cayuco. El Gobierno canario había propuesto otra fecha para celebrar la reunión: el 2 de diciembre. Pero lo que sí quieren es que sea antes de la Conferencia de Presidentes del día 13. "Y que nos den margen suficiente para que, después de esa reunión, podamos reunir el Pacto Migratorio de Canarias. Afortunadamente, al menos en Canarias, estamos muy lejos de ese ruido y de esos tacticismos políticos". Confía Clavijo en que sea una reunión presencial porque será mejor para trabajar y para poder presentar los documentos necesarios. "Si hay voluntad de acuerdo, hay tiempo suficiente para reunirse antes de la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre. Si hay voluntad de acuerdo, es de sentarse y no levantarnos hasta llegar a un acuerdo".

Acudirá esta vez el PP a la reunión

Sobre la posición del PP y si va a acudir esta vez a la reunión, Clavijo confía en que sí, porque asegura que la posición del PP es solucionar el problema. Ya lo dejó claro el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en el Pacto Migratorio de Canarias celebrado el pasado 22 de noviembre. "Está en los documentos que se han aprobado y, al menos, el PP con el que yo hablo, que es el PP de Canarias, está en esa tesis y espero que se irradie también al PP de Madrid", relata el Clavijo.

Más de 5.400 menores migrantes repartidos en 86 centros de Canarias

Mientras tanto, Canarias sigue afrontando en solitario la atención de más de 5.400 menores migrantes no acompañados. Este fin de semana llegaron siete niños en los cayucos que arribaron a Tenerife y El Hierro. En las últimas embarcaciones han desembarcado 256 migrantes de origen magrebí y subsahariano.

