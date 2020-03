Los primeros estudiantes ya han estrenado las nuevas clases online tras el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid para evitar nuevos casos de coronavirus. El reto es conseguir que el millón y medio de alumnos de todas las edades tengan acceso a estas lecciones a distancia en la Comunidad de Madrid. Algunos ya han probado las conexiones, contraseñas y herramientas y han podido acceder a las primeras clases. Joserra y Abel son dos profesores que se han grabado explicando una de las lecciones para que sus alumnos la puedan ver a través de la plataforma on line de su colegio.

Alejandro y Bárbara son alumnos de quinto de primaria, hoy trabajan juntos y han empezado haciendo un horario adaptado a estar en casa. Lidia estudia con una amiga y María lo hace on line Juan también usa plataforma para que no bajemos el nivel y no se retrasen los exámenes.

Son clases virtuales para que los alumnos sigan avanzando. El profesorado prepara las materias y estará disponible en el horario lectivo. La recomendación es que los alumnos también sigan su horario habitual, el mismo que en el colegio y que a las cinco, cuando se cierra el plazo, las actividades estén enviadas. Los de Madrid han sido los primeros, pero les siguen los de País Vasco, La Rioja o Asturias.

Preocupa además la EVAU. La resolución de la Comunidad de Madrid recoge que “se prestará especial atención a los alumnos que tienen que presentarse este año a las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad”.

Padres, alumnos y profesores estarán en contacto a través de la plataforma EducaMadrid y las páginas web de los respectivos centros. Todos los centros educativos, públicos, concertados o privados deben adaptarse a la nueva situación desencadenada por el coronavirus. Sólo en la Comunidad de Madrid afecta a 3.600 colegios, institutos y escuelas infantiles y a 13 universidades -seis públicas y siete privadas-.