Cifuentes pide modificar el protocolo de inspección de edificios tras el derrumbe en Tetuán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene previsto reunirse con responsables del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio de Fomento para revisar el protocolo de las inspecciones técnicas de edificios (ITE), después del derribo de dos inmuebles en la capital en 15 días. Así lo ha anunciado a los medios durante una visita al Centro de Control de Seguridad de Metro, donde ha señalado que los dos edificios derrumbados (en los distritos de Carabanchel y Tetuán) habían sido revisados recientemente y "no se había detectado ningún tipo de incidencia".

"Hay que ver qué edificios hay que rehabilitar y garantizar que las inspecciones técnicas de edificios están funcionando", ha comentado. Cifuentes ha instado a "revisar" el protocolo para la inspección de edificios, y ha apuntado que en este sentido deben "trabajar en colaboración" todas las administraciones implicadas: Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, que es quien tiene competencia en la materia. "Vamos a reunirnos con las otras dos administraciones para ver de qué forma podemos colaborar todas, cada una en nuestro ámbito de competencia, para que nuestros vecinos puedan sentirse seguros en aquellos edificios que por la edad o por un estado peor de conserva puedan tener algún tipo de problema", ha añadido.

La presidenta regional ha explicado que aún no han concretado fecha para la reunión, que decidieron plantear este miércoles tras el derrumbe del edificio del distrito de Tetuán, que, como en el de Carabanchel, no ocasionó víctimas. Además, ha subrayado que aunque la inspección de edificios la realizan empresas privadas, su supervisión corresponde a la administración. "Habrá que modificar la supervisión o modificar los protocolos de inspección de edificios para que no se produzcan situaciones como éstas", ha declarado.

Cifuentes ha recalcado que los dos derrumbes ocurridos recientemente en Madrid "deben servirnos para revisar los procedimientos y tratar de dar mayores garantías", aunque ha recordado que en el caso del inmueble de Tetuán el colapso podría estar relacionado con una obra posterior a la inspección.

Mientras tanto, los vecinos de las zonas más dañadas del edificio derrumbado en el barrio de Tetúan han podido entrar para retirar objetos personales. Se han llevado enseres, pequeños muebles, incluso electrodomésticos. Tras pasar la noche el hotel donde están realojados, a primera hora han regresado a sus viviendas. Lo han hecho acompañados de los bomberos y esta vez, sin límite de tiempo.