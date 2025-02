Cierre forzoso de la 'guardería de los horrores' de Sevilla por falta de limpieza y picaduras de insectos al alumnado

"No se pueden quedar las cosas de mi hija dentro de la guardería, ¿vale? Que hemos pagado, así que abre la puerta y me das sus cosas". Carla Mendoza, una de las madres afectadas grita al teléfono de una de las cuidadoras de su pequeña, que habla con el gerente del centro buscando respuestas que no llegan. Se han encontrado las puertas cerradas de un día para otro y no saben qué hacer.

Los problemas comenzaron hace alrededor de año y medio. Impagos en los suministros que provocaban cortes de agua y luz, o en los servicios de limpieza, que han derivado en que algunos pequeños han sufrido picaduras de diversos insectos. Todo un cúmulo de despropósitos que una primera inspección de la Delegación de Educación de Sevilla dejó pasar ante la promesa de poner solución de inmediato, pero que, por el contrario, cada vez fue a más. "Poco a poco nos hemos ido encontrando con que hay que recoger a los niños porque no hay luz, hay que recogerlos porque no hay agua, hay que recogerlos porque llueve mucho y hay un cuadro eléctrico que se moja y puede explotar...", contaba Carla. "Perder citas médicas importantes para mi salud y tener que venir a por mi hijo; tener que dejarlo hoy sus bisabuelos", lamentaba Yaiza, desesperada ante el panorama de tener que reubicar a su pequeño a quien las cuidadoras de Hada Madrina, y solo ellas, lograron quitar el pañal.

¿Qué solución les ofrecen?

La solución a corto plazo es que vayan a otras escuelas infantiles de la zona en las que, asegura Educación, hay plazas disponibles. Pero, nos dicen, no es tan sencillo. "Y ahora, ¿qué hago yo con mi hija? Está acostumbrada a sus profesoras, sus compañeros, y ahora la tengo que cambiar otra vez", dice entre lágrimas Tania. "Mi hijo es muy tímido y le cuesta adaptarse. ¿Por qué tengo que volverle a hacer pasar por este proceso?", se pregunta con rabia contenida Rocío.

Una segunda inspección en octubre del año pasado puso negro sobre blanco lo insostenible. En el apartado de hechos constatados se habla de riesgo grave ante un cuadro eléctrico con clara humedad bajo gotera en el techo, puertas sin medidas de seguridad, sanitarios sin anclajes por donde sale el agua con lombrices en las arquetas y en el propio váter, ausencia de material didáctico e impagos a las trabajadoras. Aun así, Hada Madrina siguió abierta.

Más de 60 menores afectados por el cierre

Son 60 los menores afectados por este cierre forzoso y 8 empleadas en la calle y a la espera todavía de tener la documentación que les posibilite solicitar el desempleo. Relatan todo un calvario que parece no acabar. "Nosotras estamos cobrando mal y como él quiere. Y además se atreve a amenazar, a amedrentar a la gente y a reírse". "Vamos a perder el trabajo, pero vamos a hacerlo por priorizar el bien de nuestros alumnos, que son nuestros niños y... Bueno, nos sentimos muy orgullosas de ello". Nos comentan dos de estas trabajadoras a las que las mamás adoran y con las que quieren que vuelvan sus hijos.

Pero el gerente de esta escuela infantil, adherida a la Junta de Andalucía, cuyas plazas según la renta de cada familia pueden llegar a ser subvencionadas por la Administración al completo, no sólo debe dinero a sus trabajadoras. "La deuda son unos 1.500, 1.600 euros o 1.800 euros, una cosa así. Mal pagador por un lado y es que al final, ni ha aparecido", afirmaba el proveedor de los libros de texto.

A la propiedad del local "nos debe alrededor de 30.000 euros. Se justificaba diciendo que la Junta de Andalucía no le pagaba". Una excusa que, según hemos podido saber acudiendo a fuentes de la propia Consejería de Educación, es absolutamente falsa porque los pagos están al día. De hecho, nos aseguran que el expediente de revocación de la licencia ya está en marcha y será cuestión de días que se resuelva. Lo malo es que las trabajadoras seguirán teniendo que lidiar con el que todavía es gerente de la empresa para la que trabajan, con el centro cerrado y en un limbo de impagos.

Este medio ha intentado por distintas vías ponerse en contacto con el gerente sin haber obtenido respuesta alguna por su parte. La pregunta es ¿dónde está el dinero público que debió ser destinado a la escuela infantil?

