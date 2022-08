Cierre de colegios y riesgo en varios centros de España por la baja natalidad

La vuelta al cole ya está aquí. En apenas unos días, los alumnos volverán a las escuelas de todo el país para comenzar el curso 2022-23. Sin embargo, la baja natalidad en muchos puntos del territorio español está provocando que se vayan vaciando las aulas. El número de nacimientos sigue disminuyendo. En 2022, ha habido un total de 159.000 nacimientos, es el dato más bajo desde que hay registros. El año pasado se matricularon 30.000 niños menos en educación primaria que antes de la pandemia.

Se prevé que las matriculaciones de este nuevo curso continúen bajando. Por eso, hay colegios que no podrán abrir sus puertas. Es el caso de un centro en Rodilana (Valladolid). Durante el mes de junio cerró sus puertas para siempre por la falta de niños. Tan solo dos alumnos se matricularon en el colegio. Sí, han leído bien, dos alumnos. Por ello, la Junta de Castilla y León solo mantiene abiertos los centros rurales con un mínimo de tres escolares. Las consecuencias de la España vaciada influyen.

Conseguir familias que tengan niños en edad escolar es el reto que cada año tienen numerosos pueblos para mantener sus colegios abiertos. Ahora, los dos alumnos del centro de Rodilana tendrán que ir en taxi cada día a colegios de otros pueblos. El municipio vallisoletano tiene 132 habitantes. Vecinos indican que es "una pena que se cierre como está cerrado teniendo los medios que tenemos aquí (...) Porque había casas y familias con niños".

Cierre de colegios por falta de niños

Otro centro que acusa la falta de niños por la baja natalidad y la fuga de vecinos es el colegio de Silobre, en A Coruña. Antena 3 Noticias ha podido contactar con una de las docentes del centro, Cristina López. La maestra ha indicado que lo está llevando" un poquito mal". "De hecho, si lo pienso, se me vienen las lágrimas a los ojos", añadía. El curso pasado tenía siete alumnos, aunque para este no llega a los cinco niños mínimo pese a los esfuerzos de todos.

"Nos movimos muchísimo repartiendo publicidad y haciendo, bueno, lo imposible para que no cerrara", exclamaba una vecina. "Pero claro, si no hay alumnado y no hay matrículas, es imposible. Es inviable por mucho que las familias y el concello pongamos empeño", explicaba la concejala de Educación del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), Carmen Martínez.

A veces basta con la llegada de una familia para salvar una escuela. Ha pasado en San Pedro de Gaillos, en Segovia. Un municipio donde faltan niños pero también ayudas. Llenar las aulas es una asignatura cada vez más complicada en los municipios de la España vaciada.