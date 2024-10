Cientos de familias pasan hambre en Cádiz después de que se les excluya de un bono social

En Cádiz, el hambre es una realidad y afecta a cientos de personas. Pero en el barrio de Astilleros, la situación ha llegado a ser insoportable. La Asociación de Vecinos de los Antiguos Terrenos de Astilleros, liderada por José Gaviño, ha lanzado un llamamiento desesperado a la solidaridad ciudadana. Piden alimentos para unas 400 personas que, sin otra ayuda, dependen de la comunidad para poder comer.

Antena 3 Noticias ha entrevistado al presidente de esta asociación, “los vecinos de nuestro barrio, que están acogidos en nuestro banco de alimentos, son personas mayores, jubilados, que tienen que llevar con sus pensiones la economía y la alimentación, y otras tantas cosas, de sus hijos.” “Si se habla de hambre, es porque efectivamente hay muchas familias, que, al llegar a la jubilación, su pensión se queda corta para su alimentación, su economía... Los recursos que tienen son acudir a los servicios sociales, pero claro, los servicios sociales tienen también sus límites y se llega a casos graves.”, expone Gaviño.

Sobre el perfil de la población del barrio, José Gaviño, aclara que “son vecinos que han trabajado, que se han hecho mayores, y que con el paso del tiempo sus hijos han ido creciendo, unos se han independizado, pero otros no han podido. De esos que no han podido, tienen que llevar la alimentación y gastos de otra, u otras, unidades familiares”

La asociación recibe ayuda de organismos como el Banco de Alimentos, pero ésta se ha visto muy mermada. El presidente explica que “son recursos propios del Banco de Alimentos, que provienen de donativos y demás, que no es lo mismo que venga una entrega de Europa para cada asociación. El banco de alimentos se encarga de luchar a tope, pero con recursos propios”. “Esos recursos propios vienen cada mucho tiempo, porque de Europa ya no llega nada. Lo que es el alimento diario ya no se recibe” concluye Gaviño.

Antes repartían un carro al mes

Parte del problema radica en que con el nuevo sistema de tarjetas monedero se excluye a las familias sin menores a cargo. Esta asociación ha pasado de repartir un carro de comida mensual a quedar completamente vacía. Ahora, los vecinos de Astilleros carecen de alimentos básicos como leche, arroz, pasta y hasta productos navideños para intentar sobrellevar unas fiestas cada vez más sombrías. El propio Gaviño relata cómo apenas cuentan con aceite de girasol, y que alimentos como carne o pescado son un recuerdo lejano.

Para intentar paliar esta situación, al menos de forma temporal, la asociación ha organizado una recogida de alimentos los días 22 y 23 de noviembre en el Mercadona de San Severiano. “No es una recogida de alimentos y tampoco cogemos dinero. Se ha sustituido por un donativo que hay que entregar en la caja del supermercado, para evitar recoger muchos kilos de un mismo producto. Con el dinero donado en caja se consiguen los recursos”. Gaviño explica que con el dinero donado se irán adquiriendo productos básicos de comida, aseo y limpieza.

Invitación a colaborar

“Damos las gracias a la Fundación Pascual que desde la pandemia todas las semanas, sin fallar ni una, nos hace llegar bandejas preparadas con comida. Pero no llegamos a que todas las personas tengan su bandejita diaria, no hay para todos, al menos nos sirve en poder ayudarles en algo” agradece el portavoz. Durante años, la asociación ha logrado ayudar a muchas personas, distribuyendo desde productos perecederos y no perecederos, hasta comidas preparadas e, incluso, electrodomésticos como microondas para quienes tienen dificultades para cocinar. Sin embargo, los recursos se han agotado y la situación de exclusión sigue dejando a muchas familias sin el sustento más básico.

Gaviño reitera que cualquier donación, desde alimentos hasta productos navideños, puede marcar una diferencia en la vida de estas familias. Con un tono de profunda preocupación, invita a quienes deseen colaborar a contactarlo directamente, pues la ayuda de la comunidad es lo único que puede aliviar la desesperación de estas familias y permitirles vivir unas fiestas con un mínimo de dignidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com