'El Chicle' pide perdón a los padres de Diana Quer: "Si pudiera dar marcha atrás más de dos años, lo haría"

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', ha usado su turno de última palabra, y lo ha hecho para mencionar el caso de Diana Quer: "Si pudiera dar marcha atrás más de dos años, lo haría". Con la voz entrecortada y evitando en todo momento pronunciar el nombre de Diana,'El Chicle ha pedido perdón a la familia de la joven madrileña. "Siento mucho lo ocurrido", ha dicho.

"Si pudiera dar marcha atrás más de dos años lo haría, pero no puedo", ha apuntado el Chicle en su último turno. "Ojalá se sepa toda la verdad", ha deslizado no obstante, tanto sobre este caso cometido el 25 de diciembre de 2017 como respecto al otro en el que está implicado, el asesinato y agresión sexual de la joven Diana Quer, porque de no ser así "yo me encargaré de que se sepa cuando esté fuera".

En esta última sesión, ha intentado, antes de que Abuín Gey se dirigiese al tribunal, hablar el propio Juan Carlos Quer, que ha estado presente en toda la vista oral, e incluso llegó a ponerse en pie, pero no pudo hacerlo porque se le avisó de que se respetase el proceso, y por ende sus cauces normales, o de lo contrario tendría que abandonar la sala.