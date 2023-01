El chascarrillo entre Manu Sánchez y Marina Monzón al cierre del informativo: "Yo me quedaría hasta mañana"

Decía Confucio "elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida". Unas palabras con las que el filósofo chino intentaba hacer ver las bondades de la realización personal a través del trabajo.

Y precisamente de esas bondades también han hecho gala hoy los presentadores del informativo matinal de Antena 3 Noticias, Manu Sánchez y Marina Monzón. Los periodistas llevan al frente del espacio más madrugador de la cadena desde hace varios años, algo que ha servido para forjar una buena amistad y sintonía entre ellos.

El compañerismo y la complicidad entre Sánchez y Monzón es más que evidente, por lo que no es de extrañar que en ocasiones consigan sacar una sonrisa a los espectadores con sus divertidos chascarrillos.

El más reciente ha tenido lugar este mismo miércoles, justo al cierre de las noticias de la mañana. Nadie imaginaba que al ritmo de Quevedo, que ya ha logrado batir récords con su nuevo disco, Sánchez terminaría por reconocer que está "tan a gusto" en la redacción de Antena 3.

"Con el cantante lo dejamos. Nos vamos y volvemos enseguida, bueno no, mañana a las 6:15, aunque yo me quedaría eh, estoy tan a gusto", ha dicho. Tras esta simpática confusión su compañera no ha podido evitar reírse. "Bueno pues ya sabes", le ha respondido ella de manera cómplice mientras despedía en directo el programa.